El precio de Byd Atto 1 puede ser barato gracias a la integración vertical, ¿qué es eso?

Yakarta, Viva – World Atto 1 ser uno Auto eléctrico El más ampliamente discutido desde que se lanzó en Indonesia. No solo por su diseño y características, sino principalmente porque el precio es bastante más bajo que los competidores en su clase.

El jefe de relaciones públicas y las relaciones gubernamentales de PT Byd Motor Indonesia, Luther T. Panjaitan, enfatizó que el precio ofrecido no era el resultado de la especulación o simplemente una estrategia a corto plazo, sino el fruto de un largo proceso en la cadena de producción.

«Cuando este BYD determina el precio, por supuesto, ha calculado completamente todos los componentes que forman el precio. Bueno, esto se llama integración vertical», dijo.

La integración vertical en cuestión es la estrategia BYD para producir casi todos los componentes principales de forma independiente. De esta manera, los costos pueden reducirse mientras se mantiene la calidad.

«Significa que intentamos tanto como sea posible para cumplir con los componentes de producción existentes para alcanzar el nivel de precios», dijo.

Afirmó que el precio del automóvil siempre será vinculante cuando los consumidores realicen un pedido. Es decir, la especulación sobre el posible aumento de precios no necesita preocuparse.

«Lo más importante es en realidad el lado del cliente. Hasta ahora, cuando compró Byd Atto 1 en este minuto, hoy, entonces se unirá a ese precio. Así que no es necesario preocuparse», explicó.

Aun así, no descartó que en la industria automotriz el aumento de precios fuera común. Las fluctuaciones del tipo de cambio, los costos logísticos y los precios de las materias primas pueden ser un factor determinante. Sin embargo, mientras haya ocurrido la transacción, el precio registrado en la carta de reserva de vehículos permanecerá vigente.

Se cree que el precio competitivo de Byd Atto 1 tiene un gran impacto en la aceleración de la adopción de vehículos eléctricos en Indonesia. Con un precio relativamente asequible, las personas son cada vez más fáciles de fabricar EV como una opción de transporte diario.

«Esto no es solo una cuestión de la industria automotriz. El impacto es más amplio, es decir, en el medio ambiente, la transición energética y un aumento en la conciencia de EV. Cuantas elecciones más asequibles, más rápidas se mueven al transporte verde», dijo Luther.

Es optimista de que el precio ofrecido por BYD puede fomentar contribuciones significativas a la participación nacional en el mercado de vehículos eléctricos. Con cada y más jugadores ingresan, el mercado también será más saludable.

«Esperemos que Atto 1 pueda contribuir más. Obviamente, más aportes a la energía verde y los vehículos eléctricos como el futuro del transporte», dijo.