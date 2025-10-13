El precio de Bitcoin se recupera después del aumento del fin de semana pasado, analista: el mercado criptográfico es vulnerable

Jacarta – Inversor cripto- Actualmente, seguimos con ansiedad la evolución de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos (EE.UU.) y China. ¿Por qué? Esta se considera la clave principal para la estabilidad del mercado digital y tradicional en el cuarto trimestre de 2025.

El experto financiero Ajaib Panji Yudha dijo que el comportamiento de los inversores estaba respondiendo al mercado criptográfico global que experimentó un repunte en las últimas 24 horas. Con, bitcóin (BTC) subió un cuatro por ciento después de caer el fin de semana, y el rebote fue provocado por el alivio de las tensiones comerciales entre EE. UU. y China.

«Hoy en día, Bitcoin tiene el potencial de moverse entre 113.000 y 116.000 dólares, mientras que Ethereum tiene el potencial de moverse entre 4.100 y 4.300 dólares», dijo Panji, citado de su declaración en Yakarta, el lunes 13 de octubre de 2025.

Panji explicó que el rebote del mercado de criptomonedas fue una respuesta al severo shock que afectó al mercado el viernes (10/10). El anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de un aumento arancelario del 100 por ciento sobre las importaciones chinas y los controles de exportación de software provocó una agitación geopolítica extrema.

Datos de lanzamiento moneda de vidrioPanji explicó que el evento condujo a la mayor liquidación de criptomonedas de la historia, con más de 19 mil millones de dólares en posiciones. t apalancadodesapareció en sólo 24 horas, afectando a alrededor de 1,6 millones de comerciantes.

Bitcoin (BTC) lideró las pérdidas, cayendo más del 12 por ciento desde un máximo histórico (ATH) por encima de 125.000 dólares a menos de 113.000 dólares. BTC incurrió en liquidaciones por valor de 5.340 millones de dólares, seguido de Ethereum con 4.390 millones de dólares y Solana con 2.000 millones de dólares.

«Esta dramática liquidación enfatiza cuán vulnerable es el mercado de criptomonedas a los eventos geopolíticos», dijo Panji.

A título informativo, en las últimas 24 horas, el precio de Bitcoin (BTC) se fortaleció un 4,24 por ciento y alcanzó el nivel de 121.750 dólares estadounidenses o el equivalente a 2.020 millones de IDR.

El dominio del mercado de BTC (BTC.D) se sitúa actualmente en el 59,48 por ciento, mientras que la capitalización de mercado total de los criptoactivos cayó un 5,55 por ciento a 3,86 billones de dólares estadounidenses. (Hormiga)