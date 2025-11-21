El precio de Bitcoin cae 1.400 millones de IDR por pieza, la empresa de Michael Saylor está amenazada de quiebra

Jacarta – Precio bitcóin (BTC) cayó bruscamente hasta alcanzar el nivel de 83.736 dólares estadounidenses o alrededor de Rp. 1,40 mil millones por chip el viernes 21 de noviembre de 2025 por la tarde. Se considera que esta caída tiene el potencial de causar que las empresas propiedad de Michael SaylorEstrategia, arruinado considerando tener Bitcoin como la corporación más grande del mundo.

La estrategia tiene alrededor de 649.870 BTC o cinco veces más que en la actualidad chocar grande en 2022. Con una posición de ese tamaño, incluso un pequeño movimiento de precios ahora puede afectar el valor financiero de una empresa en miles de millones de dólares.

El mayor problema de la estrategia en este momento no es sólo la caída de los precios de Bitcoin, sino también la reducción de la métrica crucial de la compañía (múltiplo al valor liquidativo/mNAV) al nivel de 0,93. Esta cifra significa que el mercado evalúa el valor de la empresa por debajo del total de Bitcoin que posee.

El ex ejecutivo de Goldman Sachs, Dom Kwok, dijo que una empresa pública que se convirtiera en tesorería de Bitcoin con un nivel mNAV inferior a 1 se consideraba una señal de peligro. Estas condiciones pueden obstaculizar la capacidad de Strategy para llevar a cabo operaciones normales.

Cree que las empresas con potencial en esta condición sólo tienen una opción para sobrevivir. Nada más que verse obligado a vender algunas de sus tenencias de Bitcoin.

«Las compañías del Tesoro no pueden operar cuando mNAV <1. Vender Bitcoin o declararse en quiebra", dijo Kwok citado por Yahoo Finance el viernes 21 de noviembre de 2025.

Gerry O’Shea de Hashdex Asset Management añadió que la presión sobre la estrategia proviene ahora de muchos lados.

«Bitcoin está experimentando dificultades debido a la presión de venta de los tenedores a largo plazo que toman ganancias, pero también a la incertidumbre en torno a la política de la Fed, las condiciones de liquidez y otras condiciones macro», dijo.

Mientras los criptomercados continúan debilitándose, el pánico de los inversores aumenta y el apalancamiento del mercado de más de mil millones de dólares liquidado en un día, la sostenibilidad del negocio de Strategy se cuestiona cada vez más. ¿Tiene razón Saylor en que su empresa puede sobrevivir o su balance se está acercando a un punto crítico?

Aunque las condiciones del mercado están empeorando, Michael Saylor todavía muestra una gran confianza en los fundamentos de Bitcoin y la resistencia de su empresa. En una entrevista con Fox, enfatizó que Strategy pudo sobrevivir a pesar de que el mercado de criptomonedas entró en una corrección extrema.

«Pudimos sobrevivir a una caída del 80 al 90 por ciento y seguir funcionando», dijo Saylor.