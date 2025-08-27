El precio de arroz, carne de res, chile y cebolla nuevamente, consulte la lista completa

Yakarta, Viva – La agencia nacional de alimentos alias Bapanas informa que el precio chile Cayena roja a nivel de consumidor RP 43,873 por kilogramo (kg), o abajo Del anterior RP 45,785 por kg.

Los datos del panel de precios de Bapanas en Yakarta el miércoles por la mañana también señalaron, el precio del chile rojo rizado fue de 39,492 por kg o menos de Rp 40,807 por kg, y el precio del gran chile rojo fue de Rp 39,068 por kg o más de RP 41,600 por kg.

Precio cebolla Red IDR 43,881 por kg o abajo de IDR 48,110 por kg, y el precio de las tubernas de ajo es IDR 35,875 por kg o por debajo del día anterior IDR 38,127 por kg.

Mientras que el precio arroz RP premium. 16,010 por kg o caídos de RP. 16,234 por kg, arroz medio RP. 13,849 por kg o caídos de RP. 14,080 por kg Precio de alimentos (SPHP) RP 12,565 por kg o abajo de RP 12,604 por kg antes.

Luego, el precio del maíz a nivel del agricultor es de Rp 6,421 por kg o menos de RP 6,608 por kg, y el precio de las semillas secas (importadas) Rp 10,774 por kg o menos de RP 10,746 por kg.

Siguiente precio carne de res Rp 134,209 puro por kg o abajo de RP 135,037 por kg, carne de búfalo congelado (importación) RP 102,474 por kg o abajo de RP 105,513 kg, y el precio de la carne de búfalo fresca local es RP 137,333 por kg o abajo de RP141,159 por kg.

Además, el precio de la carne de pollo es RP 43,873 por kg o por debajo de RP 45,874 por kg, y el precio de los huevos de pollo de raza pura Rp 29,072 por kg o por debajo de RP 29,457 por kg. Entonces el precio del consumo de azúcar es RP. 17,987 por kg o abajo de RP. 18,286 por kg, y el precio de la sal de consumo es de Rp 11,518 por kg o menos de Rp 11,693 por kg.

Además, el paquete de precios fritos fritos es RP. 20,309 por litro o abajo de RP. 21,044 por litro, el precio del aceite de cocina a granel es RP. 17.066 por litro o abajo de RP. 17,522 por litro, y el precio del petróleo es RP. 17,219 por litro o abajo de RP. 17,561 por litro.

Mientras que el precio de la harina a granel es RP 9,577 por kg o por debajo del anterior RP 9,839 por kg, seguido por el precio de la harina envasada Rp 12,646 por kg que también cayó del anterior RP 13,112 por kg.

Finalmente, el precio del pescado hinchado es RP 42,329 por kg o superior del anterior Rp 41,821 por kg, el precio del atún Rp 34,874 por kg o arriba de los RP 34,663 por kg anteriores, y el precio del pez lácteo Rp 3445 por kg o de RP 34,846 por kg.