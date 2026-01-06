El precio de 3 motos Honda es 6 millones de IDR más barato a principios de 2026

Yakarta, VIVA – Se utiliza principios de 2026. honda estimular el mercado de las motocicletas a través de un programa masivo de descuentos. Hay al menos tres modelos que recibirán recortes de precios de hasta 6 millones de IDR durante el período de enero de 2026.

Este programa está dirigido a consumidores minoristas con un esquema de compra a crédito o al contado, según el tipo de motocicleta. En base a la información recibida VIVA Automotriz de Paseos en Honda, El martes 6 de enero de 2026, los principales distribuidores de Yakarta y Tangerang también ofrecen beneficios adicionales en forma de petróleo gratis y plazos de pago reducidos.

El primer modelo en recibir una atractiva promoción es la Honda CB150X. Esta motocicleta estilo turismo de aventuras obtiene un descuento de hasta 6.500.000 IDR durante el período del programa.

La promoción Honda CB150X se aplica específicamente a compras a crédito. El plan de descuento consiste en un descuento en el pago inicial de hasta 2 millones de IDR, así como un descuento en el plazo de la cuota por un valor de hasta 4,5 millones de IDR.

A modo de ejemplo, el precio en carretera de la Honda CB150X de Yakarta es de 35.203.000 IDR. Con este programa, la carga inicial de los consumidores puede ser mucho más ligera que las compras normales.

Además de la CB150X, Honda también ofrece una promoción similar para la Honda CB150R. Esta moto deportiva desnuda obtiene un descuento de hasta 6.500.000 IDR con la flexibilidad de pagos en efectivo o a crédito.

Para compras en efectivo de la Honda CB150R, se ofrece un descuento en forma de descuento por pronto pago que reduce inmediatamente el precio OTR. Mientras tanto, las compras a crédito obtienen una combinación de un descuento en el pago inicial de hasta 2 millones de IDR y un descuento de plazo de hasta 4,5 millones de IDR.

El precio en carretera de la Honda CB150R se registra en 32.762.000 IDR. Con este descuento, esta moto deportiva de 150 cc se vuelve más asequible para consumidores principiantes y aficionados a las motos nude.

El tercer modelo en la lista de promociones de principios de año es el Honda ICON e:. Esta moto eléctrica Honda obtiene un descuento de crédito de hasta 6.100.000 IDR durante enero de 2026.

A diferencia de los dos modelos anteriores, la promoción Honda ICON e: solo se aplica a compras a crédito. Los consumidores pueden disfrutar de un descuento máximo en las cuotas de 6,1 millones de IDR más una reducción del plazo de hasta tres cuotas.

El precio en carretera del Honda ICON e: se fija en 28.000.000 IDR. El descuento nominal ofrecido incluye el impuesto al valor agregado (IVA) del 11 por ciento.