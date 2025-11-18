El «prasad» de leche de vaca infectada provoca alarma de rabia en la aldea de Gorakhpur







El miedo se apodera de una aldea de Gorakhpur después de que casi 150 lugareños consumieran «panchamrit» preparado con la leche cruda de una vaca que luego dio positivo por rabia, dijeron funcionarios el martes.

El episodio tuvo lugar en la aldea de Ramdih, en el bloque Uruwa, a unos 40 kilómetros de la sede del distrito.

uruwa. salud primaria El Dr. JP Tiwari, responsable del centro, dijo que hasta ahora alrededor de 160 aldeanos han recibido dos dosis de la vacuna antirrábica cada uno, y la siguiente dosis está programada para el séptimo día.

«No hay ninguna investigación establecida que demuestre que la rabia pueda transmitirse a los humanos a través de la leche de una vaca infectada. Sin embargo, como medida de precaución, hemos recomendado la vacunación», afirmó.

La leche fue utilizada en un ritual realizado por aldeanos Rajeev Gaur y Sonu Vishwakarma.

La vaca murió el sábado, mostrando síntomas de rabia, y provocó el pánico en el pueblo.

Según los aldeanos, la vaca pertenecía a Dharmendra Gaur y había sido mordido por un perro callejero hace casi tres meses.

El director médico, el Dr. Rajesh Jha, dijo que la situación sigue bajo vigilancia.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente