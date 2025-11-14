¿El PPP está listo para renacer antes de 2029?

Jacarta – Presidente General del Partido Unido para el Desarrollo (APP) Muhamad Mardiono sigue pisando el acelerador para reforzar la consolidación con diversas figuras islámicas de cara a los preparativos de las elecciones de 2029. El último paso se dio visitando la residencia de Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, o Prof. Din Syamsudinex presidente general del PP Muhammadiyah durante dos mandatos.

Lea también: 14 NasDem lo sabe, Surya Paloh: Traemos constantemente el movimiento para el cambio



En la reunión que tuvo lugar el viernes 14 de noviembre de 2025, Mardiono dijo que él y Din discutieron una serie de puntos de vista estratégicos sobre político publicidad y revitalizar el papel del PPP como foro para la lucha política musulmana.

«Discutimos mucho, especialmente sobre cómo revivir el PPP como foro para la lucha del pueblo. Dado que la mayoría del pueblo indonesio es musulmán, esto es una gran capital espiritual», dijo Mardiono después de la reunión.

Lea también: Cak Imin alienta a las mujeres nacionales a influir activamente en la política indonesia



Los rápidos movimientos de Mardiono recibieron el reconocimiento directo del Prof. Din Syamsudin. Consideró las medidas tomadas por el Presidente General del PPP como un esfuerzo positivo para fortalecer la unión y sinergia entre el PPP y otras figuras. organización de masas Islam. A la reunión también asistieron varios representantes de organizaciones de masas islámicas de fusión.

«Estoy seguro de que con el liderazgo de Pak Mardiono como estadista que abraza a todos los partidos, el PPP podrá experimentar avances nuevamente y convertirse en una herramienta eficaz para la lucha política musulmana», afirmó el profesor Din.

Lea también: Enfrentamientos en Cengkareng, organizaciones de masas y cobradores de deudas compiten, los residentes entran en pánico



En su opinión, el profesor Din subrayó que la islah o la reconciliación interna es la principal condición para la reactivación del PPP. Enfatizó que la unidad de todos los elementos del partido determinará la dirección exitosa del PPP para afrontar las grandes agendas hacia 2029.

Una serie de amistades cada vez más intensas y el apoyo moral de varias figuras islámicas se consideran una base importante para que Mardiono fortalezca la posición del PPP.

Se espera que este tipo de consolidación pueda reposicionar al PPP como un partido cercano al pueblo y a la identidad islámica.