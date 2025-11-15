El PP de Satpol realiza patrullas nocturnas en el parque Daan Mogot tras las acusaciones de prostitución entre personas del mismo sexo

Jacarta – Unidad de Policía de la Función Pública (Satpol PP) realizaron patrullas nocturnas en Parque Daan MogotCengkareng Barat, oeste de Yakarta, después de que se sospechara que el lugar era un lugar de práctica prostitución mismo sexo.

También se desplegó un total de 10 personas para llevar a cabo vigilancia en el parque Daan Mogot.

«En el futuro desplegaremos agentes por la noche, es decir, unas 10 personas. Durante el día simplemente patrullaremos, patrullamos de rutina», dijo el jefe del Satpol PP de DKI Yakarta, Satriadi Gunawan, informó ANTARA, el sábado 15 de noviembre de 2025.

Satriadi explicó que la seguridad por la noche es más estricta porque en este lugar existe la posibilidad de que sucedan cosas malas.

Además de las patrullas nocturnas, el Satpol PP de Yakarta Occidental también colocó cuatro pancartas apelando al Reglamento Regional 8 de 2007, artículo 42 sobre el Orden Público (Tibum) en puntos vulnerables del parque.

El viernes (14/11) por la noche se colocaron pancartas que contenían prohibiciones y sanciones para los perpetradores de la prostitución en una actividad dirigida por el jefe del PP Satpol del distrito de Cengkareng, Sukarlan.

Como se informó anteriormente, la Unidad de Policía de la Función Pública (Satpol PP) de Yakarta Occidental (Jakbar) arrestó a dos hombres sospechosos de estar involucrados en la prostitución entre personas del mismo sexo en el parque Jalan Daan Mogot, Cengkareng, el viernes 14 de noviembre de 2025.

El jefe de la Sección de Orden y Seguridad del PP de Satpol de Yakarta Occidental, Edison Butar Butar, dijo que las dos personas habían sido detenidas en el Hogar Social Kedoya.

«Sí, así que anoche planeamos hacer un pulbaket (recopilación de materiales e información) primero. Resultó que había dos personas allí (sospechosas de estar involucradas en la prostitución entre personas del mismo sexo). Así que inmediatamente los llevamos, los llevamos al Hogar Social Kedoya», dijo Edison citado por ANTARA, el sábado 15 de noviembre de 2025.