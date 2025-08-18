El pozo de aceite ardiente en Blora resultó ser ilegal, la policía prometió ordenar

Bloque, vivo – Fuego pozo de petróleo Aquellos que reclamaron viven en Hamlet Gendono, la aldea de Gandu, el distrito de Bogorjo, Blora Regency, Central Java, resultó provenir de actividades mineras ilegales de petróleo. La policía regional de Blora confirmó que inmediatamente controló la práctica.

El jefe de policía de Blora, AKBP Wawan Andi Susanto, dijo que su partido había coordinado con el regente de Blora y la Policía Regional Central de Java para endurecer la supervisión de pozos petroleros ilegales en la región.

«Más adelante en el futuro, lo discutiremos con el Regente y seremos coordinados con la Policía Regional. El control de estas personas mejorará aún más», dijo AKBP Wawan en la escena, lunes (18/8/2025).



Jefe de policía de Blora Adjunto al Comisionado Senior Wawan Andi Susanto revisó los pozos de petróleo en llamas

Hasta ahora, la policía regional de Blora todavía está realizando investigaciones iniciales. Se han interrogado cuatro testigos de los residentes locales, pero el propietario del pozo no ha sido examinado.

«Ha habido cuatro testigos que pedimos información desde anoche hasta el amanecer. Pero para el propietario del pozo, mientras que esto no ha sido interrogado», explicó.

Además, la Policía Regional de Blora también ha coordinado con el Equipo de Laboratorio Forense de la Policía Regional de Java Central (LABFOR). Sin embargo, el nuevo equipo podría bajar después de que el incendio se extinguió por completo.

«Más tarde, si el fuego se ha extinguido con éxito, si Dios quiere, el equipo de Labfor vendrá a la ubicación», agregó.

Mientras tanto, el regente de Blora, Arief Rohman, lamentó que todavía hubiera una actividad ilegal de petróleo en su área.

«La tierra es propiedad de los residentes, pero esto no es legal. Si desea operar, hay condiciones que deben cumplirse. Además, la ubicación está detrás de las casas de los residentes, deben prestar atención a la seguridad», dijo Arief.

Según él, el incidente que mató a tres personas e hirió a dos residentes, incluido un niño pequeño, debe ser una lección valiosa para la comunidad.

«Insto al público a que se detenga primero. Inmediatamente cuide el permiso de acuerdo con el Reglamento ESDM No.14 sobre el pozo de las personas. Si hay un permiso, por favor opere, para estar seguro y de acuerdo con las reglas», concluyó. (Antara)