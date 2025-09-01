El potente primer documental de Lucrecia Martel

Acólitos del autor argentino Lucrecia Martel están acostumbrados a la paciencia. En 25 años ha hecho solo cinco características, de las cuales las últimas, la gestación larga «Punto de referencia«, Es su primera incursión en el cine de la no ficción. Un desentrañimiento de quema lenta e incensado de un horrible caso de asesinato respaldado por el privilegio y el prejuicio colonialista, también exige la paciencia de sus espectadores de sus espectadores. Trabajo sencillo construido, pero uno disciplinado y de ojos claros.

El nombre de Martel garantiza la exposición general de Arthouse para un documental que será omnipresente en el circuito del festival después de su estreno fuera de competencia en Venecia, con tragamonedas de programas en Toronto, Nueva York y San Sebastián, alineado, además de un lugar en la competencia oficial de Londres. No se requiere una familiaridad previa con su obra para comprometerse con los «puntos de referencia», que es accesible y sin manejar tanto en su enfoque de entrevista humana como en su comentario político a punto. El título en inglés se siente más oblicuo y secado que la película está en su enfoque; Su contraparte española, «Nuestra Tierra» o «Nuestra tierra», está más cerca de la marca.

Comienza con un florecimiento inesperadamente cósmico: una toma de tierra satelital de la Tierra que se ve desde el espacio, ambientada hasta la música coral extática, antes de descender a las pendientes, campos ondulantes y de fútbol de la provincia de Tucumán de Tucumán, encuestado por la provincia de Tucumán de Tucumán del noroeste de la noroeste de Tucumán. Una región agrícola fértil históricamente habitada por el pueblo indígena Chuschagasta, también ha sido durante siglos un sitio de disputas de tierras entre los custodios originales y los colonos de origen europeo, con quienes las autoridades argentinas se han puesto de lado durante mucho tiempo. Estas son tensiones que continúan jugando hoy, para las cuales Martel presenta como evidencia del tiroteo en 2009 del líder de la comunidad de Chuschagasta de 68 años, Javier Chocobar, una tragedia que provoca un juicio de asesinato prolongado que le da a los «puntos de referencia» su columna narrativa.

Los tres perpetradores son el rico propietario local Dario Luis Amín y los ex oficiales de policía Luis Humberto Gómez y José Valdivieso. El video sincero turbio pero desglosantemente brutal muestra su confrontación fatal con Chocobar después de que le sirvieron órdenes de desalojo a él y a otros 300 residentes de Chuschaguasta de un parche de tierra ancestral considerable.

El metraje es condenatorio, pero eso no simplifica los procedimientos judiciales, que solo comenzaron en 2018, nueve años después del hecho, y culminan con justicia comprometida en el mejor de los casos. Martel, quien toma el crédito de coescritura con Maria Alché (su protagonista de «The Santa Girl» de 2004), no está especialmente interesada en los detalles de procedimiento excelentes, y la película, que presionan principalmente con nombres en pantalla y quirones explicativos, a menudo deja a su audiencia para navegar por una engaño de partes e intereses conflictivas, y determinar el lado de lo correcto.

La mirada de la película se vuelve más íntima y particular cuando sondea a la comunidad Chuschuaguasta que todavía se tambalea del asesinato, y le da su plataforma más generosa a la viuda de Chocobar, Antonia, que habla lúcidamente no solo sobre su esposo, sino también sobre su educación como una mujer indígena y su estatus eternamente inestable en la población argentina. Las fotografías aún de su archivo personal ilustran vívidamente sus descripciones de una gente perseguida pero duradera, y una forma de vida construida a mano que ahora desaparece ante sus ojos. Tales testamentos son cruciales en una sociedad en general aún lento para ratificar su experiencia: sobre su educación, Antonia lamenta el hecho de que nunca se le enseñó historia indígena. «En cambio, nos enseñan sobre quién descubrió a Estados Unidos», dice con tristeza.

Anteriormente en su desarrollo, los «puntos de referencia» se concibieron como un proyecto más híbrido construido alrededor de la historia de Chocobar, antes de que Martel evidentemente decidiera que una forma documental no desplazada serviría mejor a los hechos contundentes del caso. Ocasionalmente, puede sentir su rogado cinematográfico contra las restricciones de la no ficción, o tal vez simplemente contra las verdades frustrantes: su moderación a este respecto, sin embargo, le da a la película una humildad conmovedora, sobre todo cuando abandona las voces de Chuschagasta para contar su propia historia. El director se otorga una libertad poética clave en la extensa fotografía de drones de la película. Una afectación en exceso en una mocana muy moderna, demuestra un dispositivo efectivo y bastante cautelizado aquí, ofreciendo una visión adecuadamente omnisciente de la tierra que sobrevive a todos los que luchan por ella.