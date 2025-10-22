El potencial de que Jokowi sea castigado es muy grande si se demuestra Mark Up Whoosh

Yakarta, VIVA – Proyecto de tren rápido Yakarta-Bandung o Whoosh que fue inaugurado por el séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, el 2 de octubre de 2023, ahora se ve ensombrecido por una enorme deuda de hasta 116 billones de IDR. Este problema se volvió cada vez más prominente después de que PT Kereta Api Indonesia (Persero) admitiera que no podía soportar la carga de la deuda.

Por otro lado, el Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, destacó que el gobierno se negó a pagar la deuda de Whoosh utilizando el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Estado (APBN).

Respondiendo a esta polémica, los observadores políticos y académicos Gerung rocoso evalúa que el proyecto Whoosh tiene el potencial de arrastrar el nombre de Joko Widodo (Jokowi) en el ámbito del derecho. Consideró que había indicios aumentar costos de construcción que hicieron que el proyecto estuviera plagado de problemas desde el principio.

En el canal oficial de YouTube de Rocky Gerung citado el miércoles 22 de octubre de 2025, dijo que el costo de construir Whoosh por kilómetro alcanzó los 52 millones de dólares, o aproximadamente tres veces el costo en China, que era de sólo 17 a 18 millones de dólares.

Observador político, Rocky Gerung Foto : VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham

«Parece que al Pak Jokowi le resulta bastante difícil evitar, digamos, acusaciones públicas de que está haciendo márgenes», dijo Rocky Gerung.

Rocky explicó que el proyecto se negoció originalmente con Japón. Sin embargo, después de que los resultados de la investigación japonesa se transfirieran a China, los costos del proyecto aumentaron considerablemente. Evaluó que esta decisión provocó la destitución del ministro de Transportes, Ignasius Jonan, quien en ese momento rechazó el proyecto por considerarlo económicamente inviable.

Según Rocky, los errores en la planificación y gestión de proyectos han provocado una carga de deuda que ahora representa una amenaza para las finanzas estatales. Cree que si se demuestra que los costos han sido inflados o mal utilizados, el proyecto podría tener implicaciones legales e involucrar a los responsables, incluido Jokowi como quien toma las decisiones.

Además, Rocky aludió a la existencia de un elemento de intención o mens rea en esta política. Según él, hay un motivo determinado detrás de la decisión de continuar el proyecto con sobrecostos excesivos.

«Así que hay muchos factores que pueden explicar por qué el público ahora piensa que el potencial de que Pak Jokowi sea criminalizado es muy grande. Motivos de corrupción, motivos de márgenes, motivos para obtener privilegios especiales para intereses personales o de grupo», dijo Rocky.