El potencial de inversión sostenible en el sudeste asiático alcanza los 50 mil millones de dólares y se considera que RI está a la vanguardia de la transición verde

Jacarta – La zona del Sudeste Asiático tiene potencial para abrir oportunidades inversión verde hasta 50 mil millones de dólares por año hasta 2030. Este potencial podría agregar 120 mil millones de dólares al PIB de la región, además de crear casi 900.000 nuevos empleos a través de soluciones integradas en los sectores de energía, agua, residuos y transporte.

Esta proyección es el resultado de un estudio. Economía verde del sudeste asiático 2025que es el resultado de una colaboración entre Bain & Company, GenZero, Estándar fletadoTemasek y Google. Para Indonesia, este informe destaca importantes oportunidades en las áreas de seguridad hídrica, gestión de residuos y desarrollo de la economía circular. Todas ellas son áreas importantes para lograr los objetivos nacionales de desarrollo de infraestructura sostenible.

Este informe también enfatiza la necesidad de acelerar la modernización de la red eléctrica, ampliar la financiación mixta y fortalecer la colaboración público-privada para cerrar las brechas de financiación existentes.



Ilustración de la inversión sostenible

Director ejecutivo Standard Chartered Indonesia Donny Donosepoetro OBE dijo: Indonesia está a la vanguardia transición verde en el sudeste asiático. Incrementar la inversión en el sector del agua y la gestión de residuos no solo es importante para el desarrollo sostenible, sino también para la resiliencia y la calidad de vida de las comunidades.

«Al movilizar capital privado a través de financiación y asociaciones innovadoras, podemos presentar soluciones a largo plazo que proporcionen beneficios para la sociedad, la economía y el medio ambiente», dijo Donny en un debate titulado ‘Financiamiento del futuro: inversión verde en los sectores de agua y residuos de Indonesia’, citado en su declaración del lunes 13 de octubre de 2025.

Añadió que el camino hacia una economía resiliente y con bajas emisiones de carbono requiere escala, innovación y colaboración. Por lo tanto, Standard Chartered Indonesia confirma su compromiso de asociarse con el gobierno de Indonesia, la IFC y sus clientes para desarrollar soluciones financieras que hagan que los proyectos de infraestructura sostenible sean más viables comercialmente.

«Al abrir el acceso al capital privado, podemos ayudar a garantizar que la transición verde de Indonesia tenga impactos económicos y sociales reales», concluyó.

Como es sabido, las necesidades de inversión en infraestructura de Indonesia siguen siendo muy grandes: el Plan Nacional de Desarrollo a Mediano Plazo (RPJMN) para 2025-2029 estima que las necesidades de financiación total alcanzarán alrededor de 625.000 millones de dólares estadounidenses o el equivalente a 10.000 billones de IDR. De esta cantidad, se estima que alrededor del 35,6 por ciento se financiará a través del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Estado (APBN) y el 24,9 por ciento a través del Presupuesto de Ingresos y Gastos Regionales (APBD).