El potencial de empleo en el futuro es muy grande

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Comprometido a centrarse en superar las dificultades campo de trabajo en Indonesia. El dice, hasta ahora gobierno ha creado bastantes trabajos en varios sectores.

Prabowo también mencionó que el potencial de empleo para los indonesios es mayor en el futuro.

«Entendemos el problema de las dificultades para conseguir trabajo en ciertos lugares y en ciertos grupos. Pero hemos demostrado que el gobierno que lideré ha creado bastante empleo y el potencial de empleo en el futuro», dijo Prabowo el lunes 8 de septiembre de 2025.

Prabowo también dijo que actualmente el gobierno también está preparando la protección social para las personas más pobres.

«También hemos asignado un cojín o una red de seguridad para aquellos que son los más difíciles, no seré demasiado detallado, los hermanos pueden verificar todos sus valores», dijo.

Era optimista, sus pasos serían apoyados por la comunidad, a pesar de que había fiestas que querían reducir confianza el. Prabowo lo consideró como un desafío que debía enfrentarse al diálogo.

«Lamento que haya partidos que deseen reducir la confianza de la gente en el gobierno, pero lo consideramos un desafío, trataremos de continuar la comunicación, recibimos un diálogo de todas partes, pero por supuesto, priorizamos los intereses de la nación por encima de otros intereses», dijo.

Además, Prabowo enfatizó que siempre se adhirió a la Constitución de 1945 para proteger al pueblo indonesio.

«Y mi control es nuestra constitución, la Constitución de 1945, donde nuestro primer objetivo nacional es que el estado debe proteger toda la sangre del pueblo indonesio», dijo.