El potencial de Collin Klein como entrenador en jefe de fútbol

Getty

Si usted es John Weber, el Director Atlético de Colorado State, ¿se sienta y espera a que los nueve programas Power Four que actualmente tienen vacantes contraten a sus próximos entrenadores de fútbol primero… y luego busquen quién queda? ¿O le presentas tu propuesta al tipo que quiere ahora mismo, cruzas los dedos y esperas que no reciba una oferta mejor?

Después despedir al entrenador en jefe Jay Norvell el 19 de octubrethWeber y CSU están llevando a cabo una “búsqueda a nivel nacional” del próximo entrenador en jefe, por lo que probablemente ya tengan una buena idea de quién está ahí y quién se inclina en qué dirección.

Así es la vida en un programa de “Grupo de Seis”. Si bien CSU se mudará al Pac 12 reiniciado la próxima temporada (se unirán al actual miembro de Pac 12, Oregon State, y también buscan un nuevo líder para su programa de fútbol), la conferencia ya no tiene la designación de «poder». No tendrán el mismo tipo de reparto de ingresos o presupuestos NIL para comprar los servicios de jugadores de primer nivel, y es probable que pierdan a sus mejores jugadores de primer nivel por programas más grandes y mejor pagados a través del Portal de Transferencias, independientemente del nivel de éxito que tengan.

Lo mismo ocurre con el próximo entrenador en jefe. El estado de Colorado pasó por ese escenario la primavera pasada con el entrenador de baloncesto Nike Medved, quien se fue para trabajar en Minnesota, miembro del Big Ten, el día después del carneros Fueron eliminados del torneo de la NCAA por Maryland.

Ya ha habido algunas especulaciones instintivas sobre Adónde podría acudir el CSU en busca de su próximo entrenador de fútbol. El asistente de Michigan Tony Alford es un alumno y ha sido ignorado dos veces antes para el puesto. Quién sabe si tiene ganas de hacerlo. https://www.cbssports.com/college-football/news/uab-fires-trent-dilfer-blazers-end-failed-experiment-halfway-through-the-2025-season/más tiempo. Dejó fuera de la mayoría de las listas en Colin Klein, coordinador ofensivo de Texas A&M – quien sería entrenador en jefe por primera vez, pero es nativo de Colorado y quiere el puesto. Otro tipo a considerar es el entrenador en jefe del estado de Dakota del Norte, Tim Polasek, quien construyó una central eléctrica de FCS en Fargo.

Las filas de entrenadores están llenas de asistentes y entrenadores en jefe de niveles inferiores que buscan su primer trabajo como entrenador en jefe. El truco siempre está en encontrar el adecuado. Gran parte de la contratación a nivel del G6 debe realizarse sobre la base de la especulación, no de la reanudación. Cuando la UAB contrató al ex mariscal de campo ganador del Super Bowl, Trent Dilfer, se fijaron en alguien con un gran nombre pero sin experiencia como entrenador. Dilfer fue despedido seis semanas después de iniciada la temporada actual. Para los Rams, los Beavers y ahora también los UAB Blazers, conseguir un jugador con experiencia significaría seguir la ruta FCS en la mayoría de los casos. A menos que quieras arriesgarte con alguien como Billy Napier (quien pasó una temporada como asistente en CSU hace más de una década), un entrenador en jefe recientemente despedido que busca una oportunidad de redención.

De todos modos, los Rams no parecen atraer a un entrenador en jefe existente de un programa Power Four para que venga a Ft. Lauderdale. Collins. Como la mayoría de los conciertos de G6, este trabajo probablemente será un trampolín para un prometedor que tiene la visión no solo de llevar a CSU a nuevas alturas cuando se una al Pac 12 el próximo otoño, sino también de elevar su propio perfil para futuras vacantes.

o, contratar a un tipo con experiencia significaría seguir la ruta FCS en la mayoría de los casos. A menos que quieras arriesgarte con alguien como Billy Napier (quien pasó una temporada como asistente en CSU hace más de una década), un entrenador en jefe recientemente despedido que busca una oportunidad de redención.

De todos modos, los Rams no parecen atraer a un entrenador en jefe existente de un programa Power Four para que venga a Ft. Lauderdale. Collins. Como la mayoría de los conciertos de G6, este trabajo probablemente será un trampolín para un prometedor que tiene la visión no solo de llevar a CSU a nuevas alturas cuando se una al Pac 12 el próximo otoño, sino también de elevar su propio perfil para futuras vacantes.