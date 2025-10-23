El potencial de castigo para Jokowi es muy grande, el Ministro de Defensa y el comandante del TNI responden al tema del Black Hawk

VIVA – Varios artículos del canal VIVA News con temas interesantes se encuentran entre los más populares a lo largo del jueves 23 de octubre de 2025. Uno de ellos es un observador político, Gerung rocoso quien evalúa las pérdidas Whoosh potencialmente arrastrando nombres Jokowi.

«Parece que al Pak Jokowi le resulta bastante difícil evitar, digamos, acusaciones públicas de que está haciendo márgenes», dijo Rocky Gerung.

Otro artículo muy popular destaca al Ministro de Defensa Sjafrie y al Comandante del TNI hablando sobre la compra de helicópteros Black Hawk de Estados Unidos.

Para más detalles, aquí hay una lista de los artículos más populares del canal VIVA News que son de interés para los lectores, resumidos en Rund Up:

1. Rocky Gerung: El potencial de que Jokowi sea castigado es muy grande si se demuestra el Mark Up Whoosh

El observador político Rocky Gerung.

Rocky Gerung cree que el proyecto Whoosh tiene el potencial de arrastrar el nombre de Joko Widodo (Jokowi) al ámbito de la ley. Consideró que había indicios de un aumento en los costos de desarrollo, lo que hizo que el proyecto estuviera lleno de problemas desde el principio.

2. El Ministro de Defensa y el comandante del TNI responden a los planes de comprar helicópteros Black Hawk de EE. UU.

Reunión de la Comisión I de la República Popular Democrática de Corea con el Ministro de Defensa y el Comandante del TNI

Ministro de Defensa Sjafrie Sjamsoeddin habló sobre los planes de comprar helicópteros Black Hawk de Estados Unidos (EE.UU.).

3. Es sorprendente que un ladrón utilizara un coche particular de la policía.

Vecinos dañaron un coche sospechoso de pertenecer al autor del robo viral en las redes sociales

Un vídeo que muestra a decenas de residentes dañando un sedán Toyota Agya amarillo se volvió viral en las redes sociales. En el vídeo, los vecinos parecen tan emocionados que volcan el coche que se sospecha pertenece al autor del robo, quien huye dejando atrás su vehículo.

4. ¡Obvio! 4 policías que interpretan a Crystal Sabu en Nunukan acaban de recibir sanciones éticas aún no sentenciadas, excusa policial…

Ilustración de narcóticos de metanfetamina – Foto especial del doctor Foto : VIVA.co.id/Muhammad Faidurrahman (Kalimantan del Sur)

Cuatro miembros del personal de la policía de Nunukan, Kalimantan del Norte, que estuvieron involucrados en el escándalo de contrabando de drogas, no han sido acusados ​​penalmente y sólo han estado sujetos a sanciones éticas internas por parte de la policía.

