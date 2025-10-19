El portero de Maple Leafs deja claros sus sentimientos sobre William Nylander

El Hojas de arce de Toronto tienes un problema. Si bien han sido capaces de ofenderse por Morgan Reilly, auston matthews, Mateo Kniesy algunos otros, algunos problemas defensivos todavía afectan su juego.

En su última derrota ante el Kraken de Seattlefue evidente para el portero Antonio Stolarz cuál era el problema. Dejó en claro sus sentimientos sobre lo que el equipo necesita hacer de manera diferente y sobre William NylanderJuega en tiempo extra.

Anthony Stolarz y William Nylander

Stolarz y Nylander son compañeros de equipo, pero eso no impedirá que el primero le diga al segundo que necesita jugar mejor. Nylander estaba en el hielo cuando el Kraken anotó el gol de la victoria en la prórroga tras una escapada.

«Muchos muchachos han estado aquí por un tiempo. (En) el tiempo extra, no puedes permitir que alguien te gane en el hielo y consiga una escapada clara». Stolarz compartió con los medios después del partido del 18 de octubre.. «Queda un minuto, en esa situación quieres estar en el hielo. Tienes que trabajar duro, volver a trabajar y nos costó un punto allí».

«Al final del día, se trata de trabajar duro, y cuando trabajamos duro, los resultados llegan».

Observar la repetición revela algunas cosas. Reilly se abalanzó sobre su hombre rápidamente, pero Nylander no pudo retroceder para defenderse lo suficientemente rápido como para alcanzar a Josh Mahura. Matthews también estaba en el hielo, pero no estaba lo suficientemente cerca de Mahura como para ser considerado responsable.

Stolarz tuvo algunas palabras para compartir sobre la pegada ofensiva de su equipo. Principalmente, cómo eligieron generar ofensiva en la derrota.

«Quizás podamos sacar una página de su libro y empezar a acceder a la red», reveló Stolarz. «Quiero decir, a nosotros nos gusta ir un poco de abajo hacia arriba y disparar. Para su portero, es como jugar a la pelota en su patio. No lo estamos poniendo difícil. Lo hicimos difícil en el tercero, y mira lo que pasó, empatamos el juego, casi anotamos con cinco segundos para el final, pero es muy poco, demasiado tarde».

John Tavares anotó con Quedan 1:21 en el tercer tiempo en el juego de poder para empatar el juego.

¿Frustración hirviendo después de 6 juegos de la temporada?

El portero titular de los Maple Leafs tuvo mucho que decir después de la derrota del equipo. Gran parte surge de ver lo que el equipo logró la temporada pasada y preguntarse por qué no sucederá este año todavía.

“Estar aquí el año pasado, ver al equipo y ver hasta dónde pudimos llegar”, dijo Stolarz. «El potencial está ahí, tenemos la habilidad, tenemos el coraje, tenemos el esfuerzo. Es simplemente frustrante que no podamos lograrlo ahora».

«Aunque ya llevamos seis partidos en la temporada, ya es suficiente. Tenemos que empezar a mejorar aquí. ¿Cuántos puntos vamos a dejar ahí?».

Seis juegos después de la temporada 2025-26, los Maple Leafs tienen un récord de 3-2-1.

Cuando se trata de mejorar su juego general, es necesario que haya una mentalidad de ataque. Stolarz explicó lo que faltaba en la derrota ante el Kraken y qué pueden hacer en el futuro.

«Fue un buen tercer tiempo, pero en los dos primeros dejamos que nos pisotearan y simplemente no hicimos nuestro juego», explicó Stolarz a los medios. «Nos superaron delante de la red, bloquearon tiros, nos ganaron arriba y abajo en el hielo, y el marcador fue indicativo de ello. Simplemente nos superaron, simple y llanamente».

«Creo que tenemos que empezar a entrar en la jaula un poco más duro, poniéndolo más difícil para sus porteros».

Claro, los Maple Leafs podrían hacer uno o dos cambios para adquirir un jugador que estrellará más la red y causará estragos. Evander Kane está en el último año de su contrato y ha tenido un comienzo difícil con el Canucks de Vancouver. Toma a Thompson También podría ser una opción si Sables de búfalo continuar su decadencia.

De una forma u otra, los Maple Leafs necesitan cambiar lo que están haciendo si quieren estar en la mejor posición posible.