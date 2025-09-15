El portero de los Oilers en conflicto vinculado al mamut en la idea comercial ‘audaz’

El Edmonton Oilers han representado a la Conferencia Oeste en las últimas dos finales de la Copa Stanley. Es una carrera notable para este equipo, y especialmente una franquicia canadiense. Hay algunos jugadores que agradecer, como Connor McDavid y Leon Draisaitl. Hasta cierto punto, el portero Stuart Skinner es un héroe no reconocido en esta historia también.

Skinner ha luchado en la postemporada, para ser justos. En su totalidad, sus actuaciones no son nada espectacular. Sin embargo, en pequeños vislumbres, Skinner le ha dado a los Oilers algunos goles increíbles. De hecho, hubo momentos durante la postemporada de 2025 que parecía inmejorable.

Por supuesto, volvió a la tierra. Su inconsistencia es un factor en los Oilers que pierden cada una de las dos últimas finales a la Panteras de Florida. No es el factor principal, sino un factor de todos modos.

La portería ha sido un problema para los Oilers en los últimos años. Con Skinner convirtiéndose en agente libre en el verano de 2026, tiene que consolidar su futuro esta próxima temporada. Sus actuaciones determinarán qué hace Edmonton en el futuro.

Sin embargo, un escritor de la NHL no cree que termine el año con Edmonton. Escritora de informes de grada Sara Civian compiló una lista de predicciones comerciales audaces para 2025-26. Y ella predice que Skinner será tratado con el Utah mamut.

«No todo es culpa del portero Stuart Skinner que los Oilers no hayan podido conquistar a los Panthers en dos finales consecutivas de la Copa, pero el portería ciertamente podría ser más consistente, y algo debe cambiar para Connor McDavid para elevar una taza en Edmonton», escribió Civian.

Por qué Mammoth querría a Stuart Skinner

Los gigantescos son la franquicia más nueva de la NHL después de la reubicación de los Coyotes de Arizona el verano pasado. Utah tuvo una prometedora temporada 2024-25, con muchas de sus estrellas jóvenes dando pasos hacia adelante. Sin embargo, su portería fue un poco impredecible.

Karel Vejelka tuvo una buena temporada y fue recompensado con una extensión de contrato de cinco años por sus esfuerzos. Terminó la temporada con un porcentaje de ahorro de .904, 5.33 goles ahorrados por encima del promedio y 20.75 goles salvados anteriormente, según el hockey en evolución. Vejelka terminó 11º en la NHL para GSAX, de hecho.

Detrás de él, sin embargo, las opciones no eran inspiradoras. Connor Ingram fue la copia de seguridad principal, jugando 22 juegos. Pero terminó con un porcentaje de ahorro de .882, -9.83 GSAA y -6.92 GSAX. Jaxson Strauber jugó seis juegos, pero no fue mucho mejor.

El mamut hizo un gran intercambio por JJ Peterka este verano. Sin embargo, existe la necesidad de más seguro en la meta. Utah firmó a Vitek Vanecek, pero la experiencia y el potencial de Skinner podrían elevar a este grupo de porteros.

Utah podría balancear el comercio de hockey con Oilers

Si se redujo un intercambio esta temporada, hay una manera para que el gigantes sea que funcione. Tienen el espacio de la tapa para firmar Skinner si se desempeña bien. Y probablemente no costará un brazo y una pierna, incluso si encuentra un poco de consistencia esta temporada.

Ingram está en un contrato que expira como Skinner. Los Oilers probablemente querrían sacudir su habitación de portería si se mudan de Skinner. Y podían ver valor en Ingram, ya que gana menos de $ 2 millones esta temporada.

Se desconoce si se desconoce si se desconoce un intercambio uno por uno. Sin embargo, existe potencial para un poco de «comercio de hockey» aquí. Sin duda, será interesante ver cómo se desarrolla la próxima temporada, y si se unen en un acuerdo para Skinner este año.