El portero de la selección nacional de Indonesia, Emil Audero, revela la buena noticia

VIVA – Kíper Equipo Nacional Indonesia, Emil Audero Mulyadi, trajo noticias alentadoras. El jugador indonesio-italiano confirmó que su estado sigue mejorando y tiene grandes posibilidades de volver al campo este fin de semana con su club. cremonese.

Emil ha estado ausente durante bastante tiempo desde que sufrió una lesión muscular en la pierna durante el calentamiento previo al partido del Cremonese contra el Como, el 27 de septiembre.

La lesión le dejó fuera de juego y no consiguió reforzarse Selección Nacional de Indonesia en dos importantes partidos de Clasificación para el Mundial 2026 contra Arabia Saudita e Irak.

Pero ahora llegan noticias positivas del portero de 28 años. Emil admitió que había comenzado a entrenar con el equipo y se mostró optimista de poder aparecer cuando Cremonese se enfrente a Atalanta, el sábado (25/10) por la noche WIB.

«Espero volver pronto. He estado entrenando en el campo con el equipo, poco a poco, y la sensación es positiva», dijo Emil, citado por Calcio Cremonese, el jueves 25 de octubre de 2025.

Cremonese sintió la ausencia de Emil. En los últimos tres partidos sin el portero principal, el equipo de Davide Nicola no logró mantener ni un solo portero a cero. Más recientemente, el fin de semana pasado empataron 1-1 ante el Udinese.

Cremonese tampoco ha ganado en los últimos cinco partidos Serie A. Sin embargo, Emil destacó que la moral del equipo sigue alta y confía en que el rendimiento de su club se recuperará pronto.

«Ver el partido desde la barrera fue difícil, seguí luchando. Pero la actuación fue buena y merecíamos más contra el Udinese», dijo Emil.

El portero que ha jugado en la Juventus y el Inter de Milán también cree que hay muchas cosas positivas en el desempeño de sus compañeros a pesar de que los resultados no han sido favorables.

«Hay varios aspectos que deben mejorarse, pero también hay muchas cosas positivas. Este mal comienzo debería ser un material para aumentar y aumentar la confianza en uno mismo», añadió.

Cremonese se encuentra ahora en la décima posición de la clasificación de la liga italiana con 10 puntos. Si logran derrocar al Atalanta, el club apodado La Cremo puede pasar a estar entre los seis primeros.

La remontada de Emil Audero supondrá sin duda una gran inyección de moral, tanto para su club italiano como para la selección indonesia, que todavía espera el regreso del portero titular bajo el mando de Garuda.