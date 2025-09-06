El portero de $ 66 millones de Bruins ingresa al campamento de entrenamiento con una nueva perspectiva

El Boston Bruins Luchó en el hielo durante la temporada 2024-25. De alguna manera, los letreros eran evidentes en todo el camino en el campo de entrenamiento. Mientras que la mayoría de los jugadores participaban en el campamento, La gerencia y Jeremy Swayman estaban participando en una negociación contractual muy desordenada.

Esta negociación se puso tan desordenada que se derramó en el público. Cam Neely hizo comentarios sarcásticos en una conferencia de prensa sobre las demandas de Swayman, por ejemplo. No fue sino hasta los últimos días antes de la temporada que el nativo de Anchorage, Alaska, firmó un contrato de ocho años.

La negociación del contrato jugó algún papel en las luchas de Swayman la temporada pasada. La falta de tiempo para entrar en el ritmo de la temporada ciertamente se introdujo en sus desafortunadas actuaciones. Eso será corregido esta temporada.

La estrella de Boston se está preparando para el campamento de entrenamiento en unas pocas semanas. Su experiencia la temporada pasada también le ha dado una nueva perspectiva. En general, El esta mirando hacia adelante para acampar este año.

«Es una época extremadamente importante del año», dijo, a través de NHL.com. «Si no tuviera esa experiencia, probablemente no entendería la importancia de eso. Así que sí, esto definitivamente me permitió prepararme un poco de manera diferente, llegue el tiempo del campamento de entrenamiento, y espero con ansias.

«Y eso es algo que realmente me he recuperado es estar en este vestuario, solo [exuding] Me encanta a todos porque los extrañé en esta época del año del año pasado «.

Jeremy Swayman de Bruins es un nuevo jugador

Swayman comparó su enfoque desde el año pasado hasta este año de varias maneras. No era solo su falta de participación en el campo de entrenamiento. El portero de los Bruins dice que ha cambiado casi todas las facetas de su enfoque para preparar esta temporada baja.

«Soy un ser humano completamente diferente. Y eso es un testimonio de la experiencia que obtuve a lo largo de mi carrera hasta este punto. Y estoy muy agradecido por eso, los altibajos de todo», dijo el portero de los Bruins, a través de NHL.com.

Swayman será crucial hacia el éxito de los Bruins en esta próxima temporada. De hecho, él puede ser el jugador más importante en esta lista en algunos aspectos. Si estos cambios funcionan, Boston podría ser un equipo muy competitivo una vez más en 2025-26.

La estrella de Boston se siente bien entrando en 2025-26

En general, las vibraciones son muy diferentes en el netminder Star. Las discusiones por contrato ahora están detrás de él y puede centrarse completamente en el hockey. Cualquier problema persistente tampoco parece ser una gran preocupación para él.

«Sentados aquí, Jeremy Swayman está en un gran lugar y estoy muy entusiasmado con eso. Tener el enfoque de crear la cultura, crear mi autocultivo para ser élite y, con suerte, desangrará en esta habitación y que los muchachos sigan de esa manera. Y eso es algo que tuve que establecer un estándar para mí y sé que tenemos una gran habitación que va a hacer lo mismo», dijo a NHL.com.

Swayman y los Bruins tienen grandes esperanzas para 2025-26. Y será interesante ver si pueden lograr sus objetivos para la próxima campaña. Boston comienza su temporada el 7 de octubre cuando se enfrentan a Matthew Tkachuk y al dos veces campeón defensor de la Copa Stanley Panteras de Florida.