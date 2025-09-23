¿El portaaviones Garibaldi Garibaldi está a un paso de Indonesia?

Yakarta, Viva – Ministerio de Planificación Nacional del Desarrollo (Bappenas) Aprobó oficialmente el plan de financiación de adquisición portaaviones Giuseppe garibaldi (C-551) Propiedad de la Armada italiana.

Citando informes de medios internacionales Janes, Esta aprobación fue contenida en la carta del Ministro de PPN/Jefe de Bappenas, Rachmat Pambudy, al Ministro de Defensa Sjafrie sjamsoeddin El 29 de agosto de 2025.

Presupuesto de RP. 7 billones

En el archivo adjunto a la carta, Bappenas dijo que el límite de financiamiento máximo era de US $ 450 millones o el equivalente de más de RP7 billones para la compra de barcos y equipos operativos. Estos fondos se pueden obtener a través de instituciones de crédito de exportación extranjera, acreedores bilaterales o instituciones privadas.

Además de los portaaviones, el mismo documento también regula la financiación externa para la adquisición de otros equipos de defensa, incluido un nuevo helicóptero de transporte por valor de US $ 250 millones y vehículos utilitarios de hasta US $ 300 millones.

El plan de adquisición de Giuseppe, Garibaldi, estuvo en el centro de atención durante el evento de Indodefence 2025 en Yakarta. En la exposición, la compañía de astilleros italianos, Fincantiri, aseguró la preparación de este portaaviones para fortalecer la flota de la Armada de Indonesia.

Según Fincanii, Giuseppe Garibaldi todavía tiene una vida de 15 a 20 años después de someterse a un proceso de reacondicionamiento de acuerdo con las necesidades operativas de Indonesia. Esto hace que el portaaviones siga siendo relevante y listo para apoyar la fuerza proyectada del mar de Indonesia a largo plazo.

Si se une oficialmente, Giuseppe Garibaldi será el primer portaaviones de Indonesia y en la región del sudeste asiático.