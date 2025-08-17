El polvo de lluvia viral de los ciudadanos de Bogor, el promedio se disculpa

Bogor, Viva – Los residentes de Citeureup Village, Bogor Regency, West Java, se sorprendieron por el fenómeno «Lluvia de polvo Cemento «Originario del complejo CiteureUp Factory propiedad de PT PT Inspección Iniciativa TBK Tungal. El incidente ocurrió el domingo (8/8/2025) por la tarde, precisamente alrededor de la planta 5 cuando la fábrica no operaba.

El Gerente General de Operación CiteureUp Factory Complex, Setia Wijaya, transmitió una disculpa a la comunidad por el incidente. Explicó que el incidente ocurrió cuando los trabajadores limpian el bloqueo (obstrucción) en la sección de separación del material.

«Cuando se abrió el agujero de inspección, salió el polvo inesperado y se voló en un gran viento hacia el asentamiento de la comunidad. Sabiendo esto, nuestros trabajadores cerraron inmediatamente el agujero de control nuevamente, de modo que en unos tres minutos la condición se resolvió inmediatamente», dijo en Bogor, domingo (8/17/2025).

Captura de pantalla de residentes expuestos a la lluvia del polvo en CiteureUp, Bogor

El promedio, continuo Setia, inmediatamente coordinado con el gobierno local de la aldea para manejar el impacto de los eventos y realizar evaluaciones internas para que no ocurrieran eventos similares.

«Hemos hecho correcciones al procedimiento para limpiar el bloqueo para que no se realice en fuertes condiciones de viento», agregó.

Este incidente también fue una preocupación del gobierno provincial de Java Occidental. El gobernador de Java Occidental, Dedi Mulyadi, enfatizó que los resultados de la evaluación de la Agencia de Medio Ambiente (DLH) encontraron presuntas violaciones de los procedimientos operativos estándar (SOP) en la producción de adocción.

«El gobierno provincial de Java Occidental hará un seguimiento de acuerdo con los procedimientos legales aplicables, desde sanciones administrativas, multas, hasta sanciones más severas si se demuestra como una violación grave», dijo a través de una cuenta oficial de redes sociales.

Dedi también pidió a los residentes que permanecieran tranquilos porque el gobierno proporcionaría protección contra los problemas ambientales que surgen en su área.

Mientras tanto, el gobierno de Bogor Regency a través del distrito de Citeureup aseguró que el impacto del incidente no estuviera muy extendido. El Jefe del Subdistrito de CiteureUP, Edy Suwito Sutono Putro, dijo que la brisa del cemento se llevaba solo alrededor de un pilares de ciudadanos (RW) en la aldea de CiteureUp.

«Sucedió alrededor de las 3:00 pm cuando la fábrica estaba limpiando y manteniendo el equipo de producción. El incidente no duró mucho», dijo.

Edy agregó, el subdistrito había facilitado la mediación entre empresas, aldeas y residentes el lunes (8/11/2025) para resolver problemas a través de las deliberaciones. (ENTRE)