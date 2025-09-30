El político senior de PPP dijo que Agus Suparmanto se convirtió en candidato para el presidente general de ‘Doll’

Yakarta, Viva – Político principal del Partido de Desarrollo Unido (PPP), Habil Marati evalúa Agus Suparmanto solo ser candidato Presidente (CAKETUM) ‘Doll’ utilizado por el presidente del Consejo Asesor del PPP Muhammad Romahurmuziy alias Romelo.

Él consideró que AGUS no debería poder nominarse como presidente general de PPP porque no era un cuadro interno.

«Agus no es un cuadro del PPP, ¿cómo puedo correr para el presidente del PPP que trajo a Rommy, no sé si esta es la muñeca de Rommy», dijo Habil en el podcast Refly Harun, citado el martes 30 de septiembre de 2025.



Declaración de Agus Suparmanto Maju Caketum PPP Foto : Antara / Fiananda Sjofjan Rassat

Habil asumió que Rommy tenía el objetivo de asignar energía en PPP llevando a Agus Suparmanto.

«Rommy también es como si viera que hay un deseo de Rommy de poder en este PPP más de tres períodos, pero es violado por sus nativos», dijo.

También sospechaba la existencia de la existencia de la práctica de difundir «arcas» en la nominación de Agus Suparmanto como presidente de la fiesta con el Kaaba.

«Oh, seguro, esto es lo que lo hace dañar. Se puede imaginar de las regiones que vienen aquí, no traigan arcas, correctamente», dijo Habil.

Además, enfatizó que la figura que tenía derecho a convertirse en el presidente general del PPP debe ser un cuadro interno de acuerdo con las reglas del partido.

«Debe mantener las reglas, el candidato es un cuadro interno», dijo.

Reclamando el presidente general de PPP

Anteriormente, Muhammad Mardiono Designado oficialmente como presidente de PPP para el período 2025-2030 a través del mecanismo aclamación El primer día del Congreso X. La decisión fue aprovechada directamente por el Presidente del Comité Directivo (SC), así como por el líder de la sesión, Amir Usmara.

Mardiono dijo que se tomó la decisión de aclamación para salvar el curso del Muktamar que se consideró en una situación de emergencia. Afirmó que alrededor del 80 por ciento del total de participantes acordó que la décima conferencia tomó medidas rápidas al elegir al presidente general por aclamación.

Sin embargo, el presidente del Consejo Asesor del PPP, Romahurmuziy, negó el presidente interino (en funciones) del PPP, Muhammad Mardiono, afirmó ser elegido como presidente del PPP por aclamación.

«No es cierto que Mardiono fue elegido, especialmente por aclamación», dijo Rommy en su declaración en Yakarta el domingo.

Rommy explicó que la décima conferencia del PPP aún estaba en curso y aún no había establecido al presidente general, mientras que Mardiono afirmó haber sido elegido como presidente del PPP hasta que se publicó la noticia para proclamar sus afirmaciones antes de ese momento.



PPP PPP Congreso Participantes en Ancol, Yakarta

«La noticia de alrededor de 21.22 WIB, que establece que Mardiono fue elegido por la aclamación, era falsa, afirmaciones unilaterales, irresponsables, y fue un esfuerzo por dividir al Partido de Desarrollo Unido», dijo.

Mientras tanto, la conferencia continuó y decidió a Agus Suparmanto como presidente del PPP para el período 2025-20230.

Por lo tanto, ahora hay dos partes que se declaran presidente de PPP para el período 2025-2030 basado en el décimo decreto de la Conferencia PPP.