El político estadounidense chispa en la fila sobre comentarios sobre Hanuman, enfrenta una reacción violenta







Un político estadounidense ha provocado una controversia al describir el dios hindú Hanuman como «falso» y declarar América Ser una «nación cristiana», provocando fuertes críticas de los miembros de la comunidad y los usuarios de Internet.

Compartiendo un video de una estatua de bronce de 90 pies de Hanuman ubicada en Texas, el líder republicano Alexander Duncan publicó en las redes sociales la semana pasada: «¿Por qué estamos permitiendo que una estatua falsa de un dios falso hindú esté aquí en Texas? ¡Somos una nación cristiana!»

Sus comentarios provocaron una fuerte respuesta de la Fundación Americana Hindú (HAF), que llamó al candidato al Senado republicano de Texas y exigió acciones contra él por lo que describió como odio anti-hindú.

Al etiquetar el mango X oficial del Partido Republicano de Texas, la Fundación escribió: «Hola @TexasGop, ¿estará disciplinando a su candidato al Senado de su partido que contraviene abiertamente sus propias pautas contra la discriminación, mostrando un odio anti -hindú bastante sórdido, por no mencionar la falta de respeto por la cláusula del establecimiento de la 1ª Enmienda?»

La estatua de Hanuman, también conocida como la estatua de la Unión, se encuentra en el Sri Ashtalakshmi Templo en tierra de azúcar. Es la estatua Hanuman más alta de América del Norte.

Los comentarios de Duncan también generaron críticas generalizadas de los usuarios de Internet.

Un usuario escribió: «Solo porque no eres hindú, no lo hace falso. Los Vedas fueron escritos casi 2000 años antes de que Jesús caminara por la tierra y sea textos extraordinarios. Y hay influencias obvias en el cristianismo … por lo que sería prudente honrar e investigar la` religión` que prediente e influir en los tuyos «.

Otro usuario de Internet dijo que una estatua no cuenta como «obligar a su religión» a nadie.

«Podemos ser una nación mayoritaria cristiana pero, si intenta afirmar que no se permiten otras creencias aquí, entonces está abogando por una teocracia que es antitética a los valores estadounidenses», publicó el usuario en X.

El Partido Republicano de Texas aún no ha comentado sobre el controversia.

