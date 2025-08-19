El podio histórico de Dimas Ekky en Mandalika Racing Series 2025

VIVA – pertamina Mandalika Serie Racing (Sra.) 2025 La tercera ronda se celebró con éxito del 15 al 17 de agosto de 2025 en Pertamina Mandalika International Street Circuit, West Nusa Tenggara.

Este evento nacional de carreras automovilísticas tuvo lugar especial porque coincidió con el 80 aniversario del Día de la Independencia de la República de Indonesia, así como una feroz competencia entre los corredores.

Uno que le llamó la atención fue el rendimiento Equipo de MS Glow for Men Racing. Este equipo parecía consistente, lleno de entusiasmo, y logró forjar logros con doble podio en la carrera 2, domingo 17 de agosto de 2025

En la carrera de superpole nacional Deporte 600cc, Dimas ekky Pratama parecía impresionante. Luchó fuerte en la vuelta inicial antes de finalmente asegurar el segundo podio.

Mientras tanto, Gerry Salim también mostró una paciencia extraordinaria para alcanzar el segundo podio en su clase. Estos resultados confirman la estrategia madura del equipo al lidiar con una pista de Mandalika desafiante.

«Aunque fuertes vientos desde ayer hicieron que la moto fuera menos estable, estoy orgulloso de poder ganar el podio en la carrera de superpole y ver a otros equipos también funcionan de manera óptima en su categoría. Esta experiencia se convierte en una lección valiosa para la carrera principal más tarde, para que podamos mantener la estabilidad de la motocicleta y realizar más óptimamente. Cualquiera que sea el resultado, todavía estamos orgullosos de todo el equipo porque han intentado optimalmente,», dimkky.

Los resultados de la raza 1 siguen siendo una evaluación

El día anterior, el sábado (8/16), el equipo de MS Glow for Men Racing redujo la alineación completa. Dimas Ekky en la clase National Sport 600cc, Gerry Salim y Herjun Atna Firdaus en 250cc, y Abdullah Arby Thoriq a 150cc U-15.

Desafortunadamente, las fuertes condiciones de viento de la playa hacen que el rendimiento del motor sea inestable. Gerry se había estrellado contra un limitador, mientras que Dimas también sintió la moto difícil de controlar. Aun así, el equipo todavía muestra un alto poder de lucha. La carrera 1 terminó con la nota: Dimas terminó en P5, Gerry P4, Herjun P11 y Thoriq P8.

Armado con una evaluación rápida, el equipo inmediatamente hizo el ajuste de la estrategia. Los resultados se demostraron en la Carrera 2 con un podio doble que elevó la moral del equipo.

El fundador del equipo de carreras de MS Glow for Men, Gilang Widya Pramana, enfatizó que la lucha del equipo no era solo una cuestión de competencia en la pista, sino que también trajo el espíritu de independencia.

«Competir en Mandalika en el 80º momento histórico del Día de la Independencia de la República de Indonesia no es solo una cuestión de velocidad, sino también de inculcar el espíritu del nacionalismo, el trabajo duro y la dedicación. El espíritu de la» independencia «se refleja en la lucha de nuestros corredores que continúan tratando lo mejor que puede en cada ronda. Estamos orgullosos de que estamos orgullosos de que estamos en orgullo el Talento local para competir en el nivel más alto y brindar la orgullo a la nación, lo mejor en cada ronda.

No solo se centró en la pista, todo el equipo también celebró con entusiasmo la independencia. Realizaron una competencia típica de siete en el área del circuito, que van desde tira y afloja, carreras de sacos hasta relevos de goma. La alegría se agregó a la animada conmemoración del 80º Día de la Independencia de Indonesia en medio de la alta tensión de la competencia de carreras.

Dimas Ekky agregó puntos para el equipo

En la clase deportiva nacional de 600cc en la carrera 2, Dimas Ekky nuevamente parecía sólido. Se las arregló para terminar en el tercer podio y agregó 16 puntos importantes para el equipo después de un duelo feroz desde el comienzo de la carrera.

Aunque los corredores en la categoría National Sport de 250cc no han logrado penetrar en el podio, la experiencia obtenida será una capital importante para enfrentar la próxima ronda.

Centrarse en la siguiente ronda

Gilang afirmó, Serie de carreras de Mandalika Conviértase en un evento estratégico para perfeccionar los talentos locales y fortalecer el ecosistema nacional de carreras.

«La Sra. Round 3 nos brinda muchas lecciones valiosas para nosotros, desde la gestión de las estrategias de carreras, la adaptación a las condiciones de la pista, la coordinación entre los corredores y los equipos técnicos. Todas estas experiencias se vuelven importantes capital antes de la Ronda 4 para que el equipo pueda desempeñarse de manera más óptima. Estamos orgullosos de ver a MS Glow for Men Racer para mantener el enfoque, la consistencia y los entusiastas entusiastas, listos para hacer alcance en la próxima serie, concluyeron la próxima serie.