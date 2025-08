El poder del joven presentador de Hollywood Alec Flynn en la comedia, Future of Showbiz

Cuando Alec Flynn estaba en la universidad, el comediante comenzó a usar el standup como una forma de medicina para ayudar con la depresión. «Necesitaba una especie de salida creativa fuera de negarme todos los fines de semana y pasar el rato con las mismas cinco personas que he conocido desde que era un niño en Boston», revela Flynn, quien organiza la variedad de este año. Poder del joven Hollywood Evento el 7 de agosto.

Después de perfeccionar sus chuletas de cómics frente al público en New Hampshire, Flynn pasó a viajar a Estados Unidos haciendo espectáculos de stand-up y organizando «Big Al’s Grill ASMR», donde entrevista a sus amigos y colegas más cercanos en línea. «Cada vez que estaba en un podcast, sentía que me había sentido presionado para ser divertido. Simplemente no me gustó. Yo iría, ‘¿Qué es lo que más me gusta? Me gusta asar afuera con mis amigos y tomar cervezas’. Ahora los comediantes quieren hacer el podcast porque quieren sentarse afuera y hacer que cocinaran la barbacoa para ellos ”.

Flynn dice que lo más gratificante de interpretar la comedia en vivo es la experiencia de la audiencia después del espectáculo, y aprender sobre las personas que se relacionan con sus videos. «En San Diego, había un hombre trans que se me acercó y me dijo: ‘¡Yo, amigo, eres un hermano grande!’ Y yo estaba como, ‘Yo, eres un hermano pequeño, exactamente’. Conocer personas que tienen mi edad o menor, se presentan y dicen que los videos les hacen sentir que no se están volviendo locos «.

Como el anfitrión de Power of Young Hollywood’s Event, Flynn tiene grandes esperanzas para la próxima generación de narradores en múltiples medios. «Espero que comencemos a hacer más cosas en Los Ángeles. Espero que veamos más normalidad y veamos a más personas que toman cervezas y cosas en los bares. Se trata de la conexión humana y la esperanza de la autenticidad».