El poder de Persib es diferente de la temporada pasada

Bandung, Viva – Marineros de la ciudad de león (LCS) Listo para enfrentar Perseguidor Bandung en el partido AFC Champions League 2 (ACL) II que se llevará a cabo en el estadio de la API Gelora Bandung Lautan (GBLA), jueves 18 de septiembre de 2025, a las 19.15 WIB.

El entrenador de LCS, Aleksandar Rankovic, evaluó que Maung Bandung ya no es el mismo equipo que la temporada pasada. Según él, Persib ahora tiene diferentes fortalezas a partir de la adición de varios jugadores nuevos y la ventaja de aparecer frente a sus propios seguidores.

«Este también es un partido diferente en un estadio diferente, y mañana (hoy) veremos el grado en que vamos. Tienen la ventaja de jugar en casa y fortalecer el equipo, pero aún así, estamos seguros de que podemos obtener resultados aquí», dijo Rankovic, citado desde el sitio web oficial del club.

Agregó que su equipo siempre se centró en mirar a ACL II con plena preparación, tanto en términos de jugadores como de personal.

«Siempre miramos hacia el partido en ACL II. Expertarán lo mejor de los jugadores y lo mejor de nuestro personal», continuó.

Defensor Hariss Harun: Estamos listos

Mientras tanto, el defensor senior de LCS Hariss Harun afirmó ser impaciente para someterse a su partido inaugural en ACL II contra PERSIB. Dijo que esta pelea sería un gran desafío para el equipo.

El jugador de Lion City Sailors celebra los goles Foto : Instagram @lioncitailors.fc

«Estamos muy impacientes por comenzar nuestro viaje de ACL II. Esto es normal que la gente nos vea como un favorito debido a lo que logramos la temporada pasada. Pero ese fue el pasado», dijo Hariss.

Según él, la experiencia de la temporada pasada se convirtió en una lección importante para que LCS continúe enfocándose y trabajando duro.

«El año pasado es un buen ejemplo de lo que sucedió cuando nos unimos, nos enfocamos y trabajamos duro. Mañana será otro gran desafío, pero estamos listos y estamos completamente enfocados en lograr buenos resultados aquí», continuó.

LCS tiene una motivación adicional al regresar a PERSIB. En la edición de ACL II 2024/2025, los marineros no pudieron ganar contra Maung Bandung. Fueron retenidos a un empate 1-1 en un partido fuera de lugar, luego perdieron 2-3 en Singapur.

La nota ciertamente quiere ser corregida por Rankovic y sus hijos de crianza cuando compiten en Bandung esta vez.