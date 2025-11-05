El podcaster de Therapuss Jake Shane protagonizará una comedia de Hulu basada en él mismo

Podcaster y comediante de “Therapuss” Jake Shane ha firmado para ser productor ejecutivo y protagonizar una Hulu Comedia de media hora basada en su vida. La serie, desarrollada por 20th TV, está protagonizada por Shane, interpretando una versión de sí mismo, y «sus mejores amigos mientras navegan por el nuevo y caótico mundo de la fama en línea, la tensión que esto ejerce sobre sus amistades y la tensión que su presencia causa en su vecindario suburbano».

Escritor de “Hacks” y productor consultor de “High Potential” Genevieve Aniello será el productor ejecutivo y escribirá el piloto aún sin título de Jake Shane, mientras que Paul Briganti (“Saturday Night Live”) será el director y el productor ejecutivo. El piloto está basado en una historia original de Shane, Aniello y Briganti.

También se adjunta a la producción ejecutiva Alec Berg (“Barry”, “Silicon Valley”) y su socia productora, Amy Solomon, a través de su acuerdo general con 20th.

Shane lanzó “Therapuss with Jake Shane” en enero de 2024 y el podcast se convirtió rápidamente en uno de los programas más importantes de Spotify y en la lista del 20 aniversario de Apple Podcasts. Más recientemente, Shane obtuvo el premio Webby 2025 al mejor creador de comedia y fue nombrado entre los mejores creadores de 2025 de Forbes.

El programa, ahora en su segunda temporada, ha incluido recientemente invitados como Tate McRae, Renee Rapp, Glen Powell, Charli XCX, Ben Platt, Ed Sheeran, Joe Jonas, Saweetie, Rosé, FKA Twigs, Katy Perry, Coco Jones, Lisa Rinna, Lea Michele, Lorde y Addison Rae, entre otros.

“Therapuss” también ha llevado a la gira norteamericana de este año “Live With Jake Shane”, que llegará a 36 ciudades, incluida una parada en el Radio City Music Hall con Bowen Yang y Matt Rogers del podcast “Las Culturistas”. Shane también dio la bienvenida a invitados como The Chainsmokers y Alix Earle en otras paradas. (Shane también realizó una gira en 2024 con “Therapuss Live”, que visitó 21 ciudades).

Después de su gira del año pasado, Shane lanzó en 2024 el álbum debut de comedia “Puss & Poems”, que incluye 13 temas que escribió y produjo con su amigo, el productor discográfico Alexander 23. Con los invitados Tate McRae, Jack Schlossberg, Snooki y Joe Jonas, el álbum alcanzó el top 5 en la lista de comedia de Billboard.

Más recientemente, Shane fue estrella invitada la temporada pasada en “Hacks” en un papel recurrente como administrador de redes sociales.

Mientras tanto, los créditos de Aniello incluyen su trabajo como escritora en “Hacks” (que le ha valido tres premios WGA), productora consultora en “High Potential” y escritora/productora supervisora ​​de la próxima serie Steve Carell de HBO de Bill Lawrence. También fue escritora de “The Other Two” y está trabajando en una serie de una hora para Disney+ con Drew Goddard y en una comedia en el lugar de trabajo para la quinta temporada.

Los créditos de Briganti incluyen un trabajo de larga duración como director de segmento de “SNL”, trabajando en varios cortometrajes. También dirigió y fue productor ejecutivo de la película «Por favor, no destruyas: El tesoro de Foggy Mountain».

Berg y Solomon produjeron «Barry» (que Berg cocreó con la estrella Bill Hader) y «Silicon Valley», de la que Berg fue showrunner. Berg también trabajó como escritor/director/EP en “Curb Your Enthusiasm” y como escritor/EP en “Seinfeld”.

Shane está representado por UTA, Homemade Projects y Brecheen Feldman Breimer Silver Thompson; Aniello de CAA, Mosaic y Ziffren Brittenham; Briganti de Mosaic, WME y Ginsburg & Kallis; y Berg de UTA y Hansen, Jacobson, Teller, Hoberman, Newman, Warren, Richman, Rush, Kaller, Gellman, Meigs & Fox.