El podcast ‘New Heights’ de Taylor Swift se bloquea

Taylor Swift rompió Internet.

Una hora y 44 minutos en La aparición de Swift en el podcast «New Heights»El estreno en vivo en YouTube se cortó abruptamente a negro. Momentos después, el Cuenta de «nuevas alturas» x Publicó que la transmisión había encontrado algunas dificultades técnicas y que el episodio «volverá en breve».

El espectador cuenta para la corriente alcanzó hasta 1.4 millones. El recuento de suscriptores en el canal de YouTube «Nuevas alturas» también vio un crecimiento significativo durante la transmisión, que aumentó de 2.85 millones de suscriptores a 2.91 millones.

Taylor usó su aparición en el podcast de Travis y Jason Kelce para revelar la portada para su nuevo álbum, «La vida de una showgirl«, Que se lanzará el 3 de octubre. También discutió cómo su exitosa gira ERAS fue la principal fuente de inspiración para el proyecto.

«Este álbum trata sobre lo que estaba sucediendo detrás de escena de mi vida interior durante esta gira, que fue tan exuberante, eléctrica y vibrante», dijo. «Simplemente proviene del lugar más infecciosamente alegre, salvaje y dramático en el que estaba en mi vida, y para que la efervesencia haya aparecido en este disco. Y como dijiste, Bangers».

También confirmó que no habrá pistas adicionales en «The Life of a Show Girl».

«Con el ‘departamento de poetas torturados’, estaba como aquí, hay un volcado de datos de todo lo que pensé, sentí, experimentado en dos o tres años. Aquí hay 31 canciones. Esto es 12», dijo Swift. «No hay trece años, no hay otros que vendrán. Este es el disco que he querido hacer durante mucho tiempo. También quería que fuera cada canción en este álbum por cientos de razones, y no pudiste sacar uno y es el mismo álbum, no pudiste agregar una y ser … es correcto».