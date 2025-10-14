El podcast de repetición ‘Cómo conocí a vuestra madre’ se une a Office Ladies Network

El «Cómo conocí a vuestra madre” volver a ver el podcast, llamado “Cómo hicimos a tu madre«, de la estrella del programa Josh Radnor y su cocreador Craig Thomas, se ha unido a Jenna Fischer y Angela Kinsey. damas de oficina Network para la temporada 2. “Cómo hicimos a vuestra madre” se trasladará a Audaciael hogar de Office Ladies Network, cuando la segunda temporada del podcast (en la que resumirán la temporada 2 de “Cómo conocí a vuestra madre”) comience con nuevos episodios el 20 de octubre.

“Cómo conocí a vuestra madre” cumplió 20 años el 19 de septiembre de 2025 y se transmitió por CBS durante 208 episodios durante nueve temporadas, de 2005 a 2014. “How We Made Your Mother” de Radnor y Thomas se estrenó el 10 de marzo de este año y, durante la repetición de la temporada 1, el podcast contó con invitados como la estrella Cobie Smulders, el cocreador Carter Bays y la directora de la serie Pam Fryman. Los próximos invitados incluyen a Bryan Cranston y Joe Manganiello.

En el anuncio, Radnor dijo: «Llamé a Jenna para volver a ver podcasts y la invité a nuestro programa para charlar sobre la extraña belleza de interpretar a un personaje durante tantos años, y lo siguiente que supe fue que ella y Angela nos invitaban a colaborar con ellas. Fue el ‘sí’ más fácil de mi carrera».

Y Thomas dijo: “Siento que todos fuimos juntos a la universidad de televisión al mismo tiempo, y ahora esta es nuestra reunión de clase… ¡no podríamos sentirnos más honrados y emocionados de unir fuerzas con Jenna y Angela, las mejores en el negocio de volver a ver televisión!”

«Estamos encantados de ayudar a difundir la información sobre ‘Cómo hicimos a vuestra madre'», dijeron Fischer y Kinsey en un comunicado. «Josh y Craig realmente pusieron todo su corazón en el podcast. Y puedes escucharlo. Es divertido, cálido y reflexivo… justo como ‘Cómo conocí a vuestra madre’. Es un gran podcast sobre un gran programa. Y tienen una fantástica comunidad de fans. No podríamos estar más emocionados de darles la bienvenida a Office Ladies Network”.

Radnor y Thomas están en buena compañía. Office Ladies Network lleva el nombre del popular podcast de repetición de Fischer y Kinsey, “Office Ladies”, que comenzaron en 2019. Los dos actores se conocieron durante el piloto de “The Office”, en el que Fischer interpretó a Pam Beesly y Kinsey interpretó a Angela Martin, y durante sus años en el programa, forjaron una mejor amistad que luego dio como resultado “Office Ladies”. El año pasado, por esta época, completaron la repetición de los 201 episodios de “The Office”. Pero después de firmar un nuevo acuerdo con Audacy en agosto de 2024, “Office Ladies” continuó y se expandió a un formato dos veces por semana. En “Office Ladies 6.0”, Fischer y Kinsey continúan explorando contenido relacionado con “Office”, como inmersiones profundas de un solo episodio en los personajes del programa y una visita a “The Paper”, el reciente spin-off del programa. Y en “Second Drink”, vuelven a emitir sus episodios originales de “Office Ladies” con nuevas ideas añadidas al principio.

«Trabajar con Jenna, Angela y Office Ladies Network ha sido un sueño, y no podríamos estar más emocionados de ampliar nuestra asociación con ellos y dar la bienvenida a Josh, Craig y al equipo de ‘How We Made Your Mother’ a la familia Audacy», dijo Leah Reis-Dennis, directora de Podcasts de Audacy. «Somos grandes admiradores de su trabajo y el programa encaja perfectamente a medida que continuamos fortaleciendo nuestra poderosa lista de contenido de entretenimiento para oyentes y anunciantes por igual».

“How We Made Your Mother” cuenta con la producción ejecutiva de Radnor, Thomas, Fischer y Kinsey. Está producido por Alek Lev, coproducido por Doug Matejka y mezclado por Alex Reeves. Colin Anderson es jefe de desarrollo de redes de Office Ladies Network.