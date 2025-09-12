El podcast ‘Dancing With the Stars’ organizado por Joey Graziadei

«Bailando con las estrellas«Ha establecido su primer podcast oficial. Organizado por la temporada 33 ganador Joey GraziadeiEl podcast se estrenará el 18 de septiembre, dos días después del estreno de la temporada 34 de la serie de competencia.

En cada episodio, Graziadei entrevistará al elenco de «Dancing with the Stars» y otros invitados especiales para dar información detrás de escena y desgloses de las actuaciones. Producido por BBC Studios, el podcast estará disponible con video en Disney+ y Hulu. Los nuevos episodios caerán los jueves.

El «Podcast oficial de Dancing With the Stars» es parte de un podcast de video más grande que empujó a Disney que comenzó a principios de este mes con un «Solo asesinatos en el edificio» espectáculo complementario. Otros programas de Disney que se espera que lanzaran los podcasts incluyen «Paradise», «The Secret Lives of Mormon Wives», «Murdaugh: Death in the Family», «Percy Jackson and the Olympians» y «Tell Me Lies».

Graziadei compitió en la temporada 33 de «Dancing with the Stars» después de aparecer en dos temporadas de la franquicia «Bachelor». Fue el primer concursante en la temporada 20 de «The Bachelorette», terminando como subcampeón de la caridad Lawson antes de liderar la temporada 28 de «The Bachelor». La temporada terminó con su propuesta a Kelsey Anderson, a quien todavía está comprometido. En «Dancing With the Stars», se asoció con Jenna Johnson, quien lo ayudó al Campeonato de Trofeo Mirrorball Len Goodman en noviembre de 2024.

«No podría estar más emocionado y honrado de unirme al equipo de ‘Dancing With the Stars’ de esta nueva manera, trayendo entrevistas exclusivas al público y contenido detrás de escena», dijo Graziadei en un comunicado. «Tengo tantos recuerdos geniales de mi tiempo compitiendo (y ganar no me dolió), así que no puedo pensar en una mejor manera de conectarme con los concursantes y traer conversaciones más profundas y momentos divertidos al espacio del podcast».