El podcast Ari Emanuel ‘Rushmore’ debate de cabras debuta en X exclusivamente

¿Quiénes son las cabras, las más grandes de todos los tiempos, merecen el honor de ser cinceladas en el Monte Rushmore? Agente y comerciante de poder de Hollywood Ari Emanuel ha lanzado un nuevo podcast, «Rushmore», con el amigo y gerente de música Ben Persky en el que discuten sobre las cabras de todos los tiempos en varias categorías.

«Rushmore» se estrena el 30 de septiembre exclusivamente en incógnitala plataforma social controlada por Elon almizcleQuién es amigo de Emanuel. Según Emanuel, la idea para el podcast se originó cuando estaba de vacaciones recientemente con Musk: «Tuvimos una conversación sobre el ‘Rushmore of Meals’, ¿cuál sería su última comida?» Musk mismo será un invitado en un próximo episodio. (Mira el trailer a continuación.)

Emanuel se asoció con Persky para el podcast porque «cada vez que nos vamos de vacaciones juntos, nos metemos en estas peleas verbales» sobre la mejor o aquella en diferentes áreas. «Siempre termina con ‘eres un idiota’ – ‘No, eres un idiota'».

«Para ser sincero, solo quería demostrarle a Ben que siempre tengo razón», bromea Emanuel. Él dice que el podcast «Rushmore» es «donde el juego de cabra que todos amamos se vuelve real, jugado cada semana por algunos de los nombres más importantes de la cultura», agregando dramáticamente: «Aquí es donde las leyendas y los egos, chocan».

¿Por qué está exclusivamente en x? Además de la amistad de Emanuel con el magnate tecnológico, Persky dice que «X es naturalmente un ecosistema que facilita la conversación, especialmente para los» mejores «tipos de debates. Esperamos que esto continúe siendo una conversación durante mucho tiempo».

Tenga en cuenta que en el Memorial Nacional de Mount Rushmore en Dakota del Sur, está Literalmente no hay espacio físico para otra cara. Sin embargo, los partidarios de MAGA han impulsado los esfuerzos aparentemente serios para tener El presidente Trump se talló en la fachada.

La serie de podcast «Rushmore» estará disponible en el @Rushmoreonx y @Ariemanuel cuentas xcon nuevos episodios que se lanzarán semanalmente cada martes. Emanuel y Persky han grabado 10 episodios y «Haremos otros 10 a principios del próximo año», dice Emanuel. «Entonces nos miraremos y veremos si continúa».

En cada episodio, Emanuel y Persky se unen en el debate por dos expertos en el campo dado (con la única regla es que no pueden ser elegibles para ser cabras en la categoría). Después de que el dúo firmó el acuerdo con X, bajo el cual recibirán una parte de los ingresos publicitarios, comenzaron a «llamar a las personas en nuestros Rolodexes, y simplemente comenzó a suceder», dice Emanuel.

Guests in the first 10-episode batch of “Rushmore” include Elon Musk, Tom Brady, Peyton Manning, Bobby Kotick, Shaquille O’Neal, Reggie Miller, Rick Rubin, Jimmy Iovine, Bob Costas, Al Michaels, Doris Kearns Goodwin, Jon Meacham, Jeff Koons, Jeffrey Deitch, Inez Van Lamsweerde and Edward Enninful.

Los temas en el podcast Span Sports, el entretenimiento, los medios, la moda, la música, los juegos y más. Algunas de las categorías «Rushmore» que se debatirán incluyen: villanos de películas, bandas, receptores amplios en el fútbol, ​​videojuegos, modelos, artistas musicales, pintores, rivalidades y «estranguladores deportivos» (el último de los cuales presenta a Costas y Michaels).

Si bien Emanuel, actualmente presidente de WME Group y CEO de TKO Group, es una figura poderosa en el negocio del entretenimiento, no es exactamente una estrella de redes sociales. Su cuenta sobre X (anteriormente Twitter) tiene alrededor de 10,000 seguidores actualmente, y parece que ha publicado solo un puñado de veces en la plataforma, más recientemente en un correo El lunes promocionando el acuerdo de TKO con Paramount Skydance para los derechos de boxeo de Zuffa.

Mientras tanto, recuerde que en 2022 Emanuel le envió un mensaje de texto a almizcle con Una oferta de esfuerzo para hacerse cargo de la gestión de Twitter por una tarifa de $ 100 millonesSegún la biografía de Walter Isaacson del Techno-Titan. Según el libro de Isaacson, Jared Birchall, el director gerente de la entidad que alberga los activos financieros de Musk, llamó al texto de Emanuel «el mensaje más insultante, degradante y loco».

«Rushmore» es producido por «The Pat McAfee Show» con el apoyo de Pantheon Media Group. Persky dijo que él y Emaneul querían trabajar con McAfee «porque hace sociedades muy bien … tiene pensamientos muy naturales y claros sobre la cadencia [of a podcast] y cuándo sacar cosas «.

Mitchell Smith, jefe de contenido original de X, dijo en un comunicado: «Como el chat grupal mundial, X es la plataforma para declarar y debatir lo que realmente define la grandeza, lo que hace que ‘Rushmore’ sea un ajuste perfecto para X Originals. Como alguien que comenzó su carrera en la sala de correo de WME, tengo una plena apreciación por la destreza de Ari Emanuel, y no podríamos estar más entusiasmados con la colaboración con él y Ben Persily en su primer proyecto.

Emanuel cofundó la agencia de talentos Endeavour en 1995 y fue CEO de la compañía hasta principios de este año después. Fue privado en una transacción con Silver Lake. Ahora se desempeña como presidente ejecutivo de WME Group, el nombre público de Endeavoavor Group Holdings. También es CEO y presidente ejecutivo de TKO Group, el padre de WWE y UFC, cuya formación fue facilitada por Endeavour. Además, Emanuel sigue siendo un agente activo para clientes de WME tan activos como Martin Scorsese, Larry David, Pete Berg y Mark Wahlberg. (WME también repite a Jimmy Kimmel; Emanuel declinó discutir la controversia que el anfitrión nocturno.)

Otros podcasts en X incluyen «Stockton Street», organizado por Tennis Champions y hermanos Venus y Serena Williamsque se estrenó el 17 de septiembre. Debutó exclusivamente en X antes de estar disponible un día después en otras plataformas de audio.

La línea de X de más de dos docenas de podcasts también incluye «Khloé en Wonder Land» de Khloe Kardashian, «Inside the NFL» de NFL Films y «From the Desk of Anthony Pompliano».

Mira el trailer de «Rushmore»: