Aceh Tamiang, VIVA – Los desastres naturales que azotaron las regiones de Aceh y Sumatra han tenido un impacto importante en las comunidades locales. Muchas familias han perdido sus hogares y objetos de valor, lo que dificulta el acceso a las necesidades básicas de alimentación y vestimenta.

Lea también: De Abon a Rendang, los productos de los clientes de PNM se distribuyen a las comunidades afectadas por el desastre en Sumatra



Para hacer frente a esta situación, una de las instituciones financieras que empodera a las mujeres desfavorecidas es PNM. A través del Programa Peduli del PNM, distribuyeron nuevamente ayuda en forma de ropa para mujeres, hombres, niños y bebés, chaquetas, mantas, pañuelos para la cabeza, equipo de oración, artículos de limpieza, medicinas y otros elementos logísticos de apoyo con un peso de 579 kg que provinieron de la acción colectiva del personal del PNM que trabajaron juntos para Sumatra y Aceh.



El PNM Peduli regresa a Aceh Tamiang para ayudar a los residentes a levantarse después del desastre

Lea también: Al implementar consistentemente una buena gobernanza, PNM gana nuevamente el predicado más alto en el Premio CGPI 2025



Anteriormente, PNM también participó directamente en el establecimiento de puestos de control sanitario gratuitos, proporcionando acceso a agua potable y distribuyendo 1 tonelada de arroz y 1.000 personas de rendang y productos triturados listos para comer a los clientes. Toda la ayuda ha sido cuidadosamente seleccionada y enviada directamente por avión para mantener la velocidad de distribución y la calidad de cada ayuda proporcionada para que pueda ser utilizada inmediatamente por los sobrevivientes del desastre.

Después de un viaje de 8 horas desde Yakarta, los voluntarios del PNM Peduli llegaron al puesto de ayuda de la mezquita Al-Ikhlas, Tamiang, Aceh, para brindar algo de alivio a quienes se vieron gravemente afectados. Una historia conmovedora ocurrió cuando, en camino a enviar ayuda, el equipo Peduli del PNM se encontró con uno de los beneficiarios llamado Qory de Langsa, a 46 km de distancia o un viaje de 10 horas a pie. En su camino de regreso a Langsa, reveló que no había ningún automóvil de voluntarios en el que pudiera viajar, por lo que tuvo que caminar una larga distancia cargando la ropa y la comida que había conseguido para su familia hasta que llegó el equipo de PNM Peduli. «No hay ningún automóvil en el que pueda viajar, pero gracias a Dios ahora no sólo puedo conseguir transporte, sino también un chequeo médico gratuito y alimentos básicos para mi esposa y mis hijos. Muchas gracias, espero que Dios recompense toda su bondad muchas veces», dijo Qory.

Lea también: PNM Digital Innovation presenta un sitio web con funciones adaptadas a las personas con discapacidad



El secretario corporativo de PNM, Lalu Dodot Patria Ary, explicó: «Estamos aquí para cuidarnos unos a otros, una frase que creemos es que esta asistencia, aunque no puede reemplazar lo que se perdió, puede brindar un poco de esperanza y consuelo a los afectados. PNM se compromete a estar siempre presente en la comunidad, no solo en condiciones normales, sino también en tiempos difíciles como este. Se espera que la asistencia brindada pueda acelerar la recuperación y brindar nuevas fuerzas para que la comunidad se recupere».