El PMI indonesio Sugianto recibe el premio del presidente coreano tras salvar a ancianos del incendio

VIVA – presidente de corea del sur, Lee Jae Myung entregó medallas y premios a 11 personas por sus aportes en diversos campos. Una de las 11 personas que recibieron el premio fue un trabajador migrante de Indonesia, Sugianto.

Se sabe que Sugianto recibió un premio del gobierno de Corea del Sur después de sus acciones heroicas en marzo de 2025. Sugianto, que trabaja como pescador, logró salvar a siete residentes ancianos durante un incendio forestal en Yeongdeok, Gyeongsang del Norte, en marzo de 2025.

Sugianto, que en ese momento trabajaba en el turno de noche como pescador, inmediatamente gritó e intentó evacuar a los residentes después de ver que el incendio forestal se extendía a las aldeas costeras de Chuksan-myeon. Sugianto también corrió de casa en casa diciéndoles a los aldeanos que evitaran el incendio.

«Abuela, hay un incendio en la montaña, tenemos que evacuar inmediatamente. ¡Rápido! ¡Rápido!» Gritó Sugianto en ese momento.

Debido a que está ubicado en una zona inclinada con caminos empinados, esto dificulta la evacuación de las personas mayores. Sugianto cargó rápidamente al anciano residente y caminó 300 metros.

El Día de Acción de Gracias de Sugianto

El premio fue recibido directamente por Sugainto en la casa de huéspedes estatal de la Casa Azul, Seúl, el viernes 2 de enero de 2026. En la transmisión en vivo de MBC News, se vio a Lee Jae Myung entregando el premio y una insignia de honor a Sugianto.

«Gracias. Bendición para el comienzo de 2026, una placa del presidente coreano, Sr. Lee Jae-Myung», escribió Sugianto, citado en su cuenta de TikTok, el sábado 3 de enero de 2026.

Mientras tanto, según la página Koea JoongAng Daily, Sugianto fue el único ciudadano extranjero en recibir este premio. Las otras 11 personas son ciudadanos surcoreanos. Las otras once personas que también recibieron premios del presidente surcoreano fueron la leyenda de los deportes electrónicos Lee Sang-hyeok o conocido por el público como Faker.

Faker recibió la Medalla Cheongnyong, el máximo galardón deportivo en Corea. Este premio se otorgó anteriormente al futbolista Son Heung-min en 2022, así como a la patinadora artística Kim Yuna y al golfista Pak Se-ri.

Además, el director Shin Woo-seok del equipo de producción de Dolphiners Films, que trabajó en el vídeo promocional especial para la Cumbre APEC 2025 en Gyeongju, provincia de Gyeongsang del Norte, también recibió la Medalla Mongnyeon, que ocupa el cuarto lugar en la Orden al Mérito Civil.