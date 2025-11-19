El PLN obtiene un préstamo de 7,85 billones de IDR del BAD, este es el objetivo

Jacarta – Banco Asiático de Desarrollo también conocido como Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) acordado préstamo basado en resultados de PT PLN (Persero), alcanzando 470 millones de dólares estadounidenses o el equivalente a Rp. 7,85 billones (suponiendo un tipo de cambio de 16.700 rupias por dólar estadounidense).

El subdirector del BAD para Indonesia, Renadi Budiman, dijo que el préstamo tenía como objetivo acelerar la transición de Indonesia hacia la energía renovable y un crecimiento económico bajo en carbono.

Renadi explicó que el préstamo estaba destinado a financiar la Fase 1 del Programa de Transición a la Energía Limpia de Indonesia (Aceleración del Programa de Transición a la Energía Limpia de Indonesia), que ayudará a desarrollar proyecto generador electricidad Energía solar y eólica fotovoltaica.

Luego también reforzar la infraestructura de la red eléctrica en Java-Madura-Bali, Sumatra y Sulawesi, además de aumentar capacidad Instituciones del PLN en la gestión de la transición energética.

«Este programa marca un paso importante en el camino de Indonesia hacia un futuro energético más limpio y sostenible», dijo Renadi en su declaración del miércoles 19 de noviembre de 2025.

Se espera que el programa evite emisiones de CO2 de hasta 2,5 millones de toneladas métricas al año, al tiempo que contribuye a la visión de la Red Eléctrica de la ASEAN.

Entre otras cosas, desarrollando una red eléctrica resiliente para que sea capaz de integrar energías renovables de manera efectiva a gran escala y actuar como base de la infraestructura eléctrica nacional para los países de la ASEAN.

«A través del apoyo a los objetivos de energía renovable del PLN y el fortalecimiento de la infraestructura de red, estamos ayudando a Indonesia a preparar las bases para la seguridad energética y la conectividad regional a largo plazo», dijo Renadi.

Este programa también está en consonancia con los objetivos de desarrollo de Indonesia de alcanzar la condición de país de altos ingresos para 2045 mediante una transformación económica, social y de gobernanza.

«Este programa también es una parte importante de la Estrategia de Asociación Nacional para Indonesia 2025-2029 del BAD, que prioriza la transición a la energía limpia para aumentar la resiliencia y la sostenibilidad», dijo.

A título informativo, el programa se implementará durante el período 2026-2031 y consistirá en una financiación de 470 millones de dólares de los recursos de capital ordinario del BAD y 30 millones de dólares de fondos gestionados por el BAD.

Esto incluye el Fondo de Infraestructura de la ASEAN, así como contribuciones de la Unión Europea y el Reino Unido en el marco del Fondo Catalítico de Financiamiento Verde de la ASEAN.