El plan «Ladki Bahin Yojana» es un éxito clave en materia de bienestar social, dice el CM adjunto Eknath Shinde







Viceministro Principal de Maharashtra Eknath Shinde El miércoles criticó a la oposición por llamar al plan de Ladki Bahin una “jumla” electoral, afirmando que es una de las iniciativas de bienestar más importantes y exitosas del estado, introducida durante su mandato como primer ministro, informó la agencia de noticias PTI.

El «Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana», que ofrece 1.500 rupias de asistencia mensual a mujeres elegibles de sectores económicamente más débiles, es ampliamente visto como un factor clave para influir en el mandato electoral de 2024 de la alianza Mahayuti.

«Entre todos los planes de asistencia social, mi favorito es `Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana`. Es el plan más popular. Decidí lanzar este plan porque vengo de un entorno humilde y entiendo las luchas del hombre común», dijo Shiva Sena dijo el jefe mientras se dirigía a una manifestación para las elecciones del organismo local en el distrito de Yavatmal.

También afirmó que había visto cómo su madre y su esposa luchaban por mantener la familia.

«Después de convertirme en primer ministro, mi gobierno decidió proporcionar ayuda financiera a nuestras madres y hermanas», añadió Shinde.

También dijo que la oposición calificó el plan de encuesta como «jumla (truco)», pero aseguró que el dinero llegaba directamente a las cuentas de las mujeres.

Shinde reiteró que el gobierno nunca suspenderá el plan.

Eknath Shinde insta a los votantes a elegir Shiv Sena para el desarrollo y promete el fin de la cultura VIP

El viceministro principal de Maharashtra y líder de Shiv Sena, Eknath Shinde, ha instado a la gente a elegir a los candidatos de su partido en las próximas elecciones. Elecciones del organismo local de Maharashtradiciendo que votar por su partido es un voto por el desarrollo y el fin de la «cultura VIP».

Al dirigirse a una manifestación el martes para hacer campaña a favor del candidato de Shiv Sena, el Dr. Prashant Katre, para el puesto de presidente del Consejo Municipal de Gondia, Shinde también afirmó que el programa emblemático del gobierno, Ladki Bahin, para mujeres no será descontinuado, informó PTI.

«Apoye y elija a los candidatos de Shiv Sena, su voto por Shiv Sena es un voto por el desarrollo. Queremos poner fin a la cultura VIP y trabajar para brindar buenos días a los oprimidos. Por el desarrollo, vote por el cambio y elija al candidato de Shiv Sena en las próximas elecciones del organismo local», dijo Shinde.

También señaló que cuando era primer ministro, su gobierno introdujo el Ladki Bahin Yojana, que proporcionaba 1.500 rupias mensuales de asistencia a las mujeres, aunque los líderes de la oposición habían planteado dudas sobre su continuación.

«Pero quiero dejar claro que el plan no va a ser descontinuado. De hecho, estamos planeando implementar un plan para que las ladki bahin (mujeres) estén empoderadas y sean autosuficientes», dijo Shinde.

Las elecciones de los órganos locales de Maharashtra para varios órganos locales del estado están programadas para el 2 de diciembre.

«Fue nuestro gobierno el que concedió el 50 por ciento de concesión a las mujeres en los viajes en autobús, ayudó a los agricultores y a la gente común a través del plan de desarrollo de habilidades juveniles Shetkari Sanman Yojana y muchas otras iniciativas», añadió.

Shinde, responsable del departamento de desarrollo urbano, también aseguró que no faltarán fondos para el desarrollo de gondiá.

(Con entradas PTI)





Fuente