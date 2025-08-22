El plan israelí de Caplok Gaza fue acelerado, 60 mil soldados de reserva fueron preparados antes de la invasión

Tel Aviv, Viva – militar Israel anunció la convocatoria de 60,000 tropas de reserva para comenzar una nueva fase de operaciones militares completas en la ciudad Gaza. Muchos residentes eligen quedarse a pesar de que existe peligro, por temor a que no haya un lugar seguro en las áreas que enfrentan falta de alimentos, agua y otras necesidades básicas.

La citación del Ejército de Reserva Adicional es parte del plan aprobado por el Ministro de Defensa Israelí Katz para comenzar una nueva fase de operaciones en algunas de las áreas más populosas de Gaza, dijeron los militares.

El plan, que se espera que obtenga la aprobación final del Jefe de Gabinete en los próximos días, también incluye una extensión de las 20,000 tropas de reserva adicionales que han estado activas.

En una población de menos de 10 millones de personas, la citación del ejército de reserva es la más grande en los últimos meses y tiene peso económico y político.

Este incidente ocurrió unos días después de que cientos de miles de residentes de Israel se recuperaron exigiendo un alto el fuego, mientras que el negociador luchó para llegar a un acuerdo entre Israel y Hamas Para terminar la batalla durante 22 meses.

Además, los grupos de derechos humanos advierten que los ataques ampliados pueden exacerbar la crisis en la Franja de Gaza, donde la mayoría de los 2 millones de residentes han sido desplazados, muchas regiones han sido destruidas en escombros y la población enfrenta la amenaza de la hambruna.

Israel Bumihangan Hamas en Gaza

Un funcionario militar israelí, que habló sobre condiciones anónimas de acuerdo con las regulaciones militares, dijo que las tropas operarían en varias regiones de la ciudad de Gaza que no habían sido desplegadas, donde Israel cree que Hamas todavía está activo. Se espera que la operación comience en unos días, se dirigirá a la red de túneles subterráneas de Hamas.

Las tropas israelíes en el ambiente de Zeitoun en la ciudad y en Jabaliya, un campamento de refugiados en la Franja del Norte de Gaza, han preparado una base para operaciones ampliadas, que se puede iniciar en unos pocos días.

Aunque el horario no está claro, la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu dijo el miércoles que Netanyahu «había ordenado el calendario … acortado» para lanzar un ataque.

La ciudad de Gaza es una base militar y un gobierno de Hamas, y uno de los últimos refugios en la Franja del Norte de Gaza, donde cientos de miles de personas se refugian. Las fuerzas israelíes se dirigirán a la extensa red de túneles subterráneas de Hamas allí, agregó el funcionario.

Aunque Israel ha atacado y matado a la mayoría de los líderes superiores de Hamas, algunos Hamas se reunieron y lanzaron ataques activamente, incluido el lanzamiento de cohetes a Israel, dijo el funcionario.

Netanyahu dijo que el propósito de esta guerra era asegurar a los rehenes restantes y garantizar que Hamas y otros militantes nunca más amenacen a Israel.

El plan israelí para anexar Gaza, que se anunció a principios de este mes, ocurrió en medio de las crecientes críticas internacionales de las restricciones de Israel sobre el acceso a alimentos y drogas a Gaza y preocupaciones que muchos palestinos se verían obligados a evacuar.

«Está muy claro que esto solo creará más refugiados masivos para las personas que han evacuado repetidamente desde que comenzó la fase de conflicto», dijo a los periodistas el portavoz de las Naciones Unidas, Stephane Durric, a los periodistas.

Periodista Prensa asociada Ver a un pequeño grupo de personas que se dirigen al sur de la ciudad esta semana, pero no está claro cuánto más evacuará voluntariamente. Algunos dijeron que esperarían para ver cómo se desarrolló, y muchos insistieron en que no había un lugar seguro de los ataques aéreos.

«Lo que vemos en Gaza es la realidad del apocalíptico para los niños, para sus familias y para esta generación», dijo Ahmed Alhendawi, director regional de Save the Children, en una entrevista. «El sufrimiento y la lucha de esta generación de Gaza no se describen en palabras».

El Ministerio de Salud de Gaza reportó a más de 62,000 personas asesinadas desde que comenzó el ataque israelí. Alrededor de la mitad de las víctimas son mujeres y niños. Además, más de 260 personas, incluidos los niños, murieron por desnutrición desde la guerra.

El miércoles, al menos 27 personas murieron y otras 100 resultaron heridas cuando la multitud buscó asistencia humanitaria en el cruce de Zikim. La Autoridad de Salud de Gaza dijo que la mayoría de las víctimas fueron disparadas por las fuerzas israelíes.

Mientras tanto, los mediadores egipcios y Qatar dijeron que Hamas había acordado propuesto un alto el fuego de 60 días. Sin embargo, Israel aún no ha dado una respuesta oficial. El primer ministro Benjamin Netanyahu insistió en que la guerra continuaría hasta que Hamas fuera «totalmente derrotado».