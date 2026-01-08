Washington, VIVA – El plan del presidente de EE.UU. Donald Trump adquirir Tierra Verde tiene como objetivo prevenir la «agresión» Porcelana Y Rusia en la región ártica, dijo la Casa Blanca el miércoles 7 de enero de 2026.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en una conferencia de prensa que Trump estaba «discutiendo activamente» la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos con su equipo de seguridad nacional.

«El presidente ha sido muy abierto y claro con todos ustedes y con el mundo en que considera que este paso es lo mejor para nosotros. Estados Unidos de América para disuadir la agresión rusa y china en la región ártica, y es por eso que su equipo está discutiendo actualmente cómo sería esa posible adquisición», dijo Leavitt.

El presidente estadounidense Donald Trump.

Añadió que todas las opciones estaban abiertas, incluido el uso de la fuerza militar, para lograr esos objetivos, pero destacó que la «primera opción de Trump es siempre la diplomacia».

La declaración se produjo en medio de la renovada intención de la administración Trump de apoderarse de Groenlandia, una región autónoma de Dinamarca estratégicamente posicionada y rica en recursos, lo que provocó fuertes reacciones de los líderes europeos.

En medio de crecientes diferencias entre Estados Unidos y sus aliados de la OTAN con respecto a la isla más grande del mundo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que planea reunirse con funcionarios daneses la próxima semana.

En un acontecimiento relacionado, Trump se burló de los estados miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a través de las redes sociales, afirmando que China y Rusia «no tenían absolutamente ningún miedo» a la alianza militar sin la participación de Estados Unidos.

Trump también expresó dudas sobre si otros miembros de la OTAN brindarían apoyo a Estados Unidos si el país realmente necesitara ayuda.

“El único país que China y Rusia temen y respetan es el reconstruido Estados Unidos (Trump)”, escribió en su plataforma Truth Social. (Hormiga)