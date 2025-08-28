El plan de regreso de Deshaun Watson desplace una advertencia marcada para los Browns

Deshaun Watson continúa mostrando su recuperación de una lesión de Aquiles, alimentando la especulación sobre un choque inminente con el Cleveland Browns.

Watson ha estado trabajando desde que sufrió la lesión inicial en octubre. Él rehació el Aquiles en eneroY los Browns anunciaron que extrañaría «tiempo significativo» durante la próxima temporada.

Para abrir el año, Watson ha sido colocado en la lista física de no poder realizar (top). Si bien esto no lo descarta para la temporada, garantiza que se perderá al menos los primeros cuatro juegos.

Los jugadores en reserva/cachorro no pueden practicar o jugar durante ese tramo. Posteriormente, los equipos tienen una ventana de cinco semanas para permitir que el jugador comience a practicar. Una vez que regresa, el equipo tiene 21 días para decidir si activarlo a la lista de 53 hombres o mantenerlo en el cachorro por el resto de la temporada.

Watson compartió su última actualización de recuperación el miércoles, con su entrenador personal de mariscal de campo, Quincy Avery, Publicar el clip y la escritura«Lo curioso de la vida es. Si trabajas lo suficiente, todo funcionará».

Deshaun Watson Showdown que se avecina para Browns

Watson’s Las publicaciones en las redes sociales lo dejan en claro Tiene la intención de regresar. Pero incluso si está sano, no se espera que los Browns le entreguen el trabajo inicial. Cleveland parece estar listo para seguir adelante y ya está lidiando con una situación de QB enrevesada. El propietario Jimmy Haslam fue tan lejos como Llame al intercambio de 2022 para Watson un «swing and fallas» este verano. Aún así, el contrato de $ 230 millones totalmente garantizado deja a los Browns en una posición difícil.

Mike Florio de Pro Football Talk espera una tensión significativa si Watson está despejado para jugar esta temporada.

«Podría haber un enfrentamiento en Cleveland sobre si un tipo está realmente saludable», Dijo Florio. «Estoy convencido de que en algún momento esta temporada, Deshaun Watson aparecerá con una factura de salud limpia y dirá: ‘Estoy listo para ir’. Luego tendrán tres opciones: colocarlo en la lista, cortarlo y tomar un cargo de límite de $ 130 millones el próximo año, o luchar y decir: ‘No estás sano’ «.

«No puede abrirse camino hacia el campo. Mi punto es que puede abrirse camino hacia el equipo y la lista de 53 hombres. Si está sano y sus médicos apoyan que está sano, no pueden esconderlo en la lista de cachorros si le dice al mundo que no puede realizar físicamente.

Deshaun Watson trabajó para Browns Brass

A lo largo de su recuperación, Watson tiene permaneció comprometido en las instalaciones del equipoparticipando en reuniones y apoyando a sus compañeros de equipo. Los Browns lo han elogiado por la intensidad de su trabajo de rehabilitación y el valor que aporta a la sala QB.

«Deshaun está increíble, lo está haciendo muy bien» Stefanski dijo el martes. «Estoy emocionado por él. También puedo verlo hacer ejercicio. Puedo estar en la sala de reuniones con él todos los días. Entonces, lo está haciendo muy bien».

Mary Kay Cabot de Cleveland.com informó que Watson recientemente pasó por un entrenamiento de lanzamientoCon el gerente general Andrew Berry, el entrenador Kevin Stefanski y el propietario Jimmy Haslam mirando.

«Lo que vieron fue un mariscal de campo que está retrocediendo con agilidad y facilidad, y lanzando la pelota abajo con buena velocidad», dijo Cabot. «Se veía bien en el entrenamiento, y si no sabían nada mejor, nunca habrían adivinado que se había sometido a una cirugía en enero para reparar su retorn de Aquiles».

Cabot dijo que Watson «podría estar listo para practicar a fines de octubre o noviembre». Ahí es cuando los Browns pueden enfrentar una decisión difícil.