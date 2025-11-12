El plan de redenominación de rupias vuelve a surgir, ¿qué efecto tendrá en la economía indonesia?

Jacarta – Plan redenominación rupia resurgió después de que el gobierno lo incluyera en su plan estratégico. Esta política simplificará el valor de la moneda sin cambiar el poder adquisitivo de las personas.

Lea también: Al acelerar el crecimiento económico digital de Indonesia, los SIG fortalecen las bases empresariales



Esto significa que la cantidad nominal de dinero se reducirá a cero. Por ejemplo, 1.000 IDR se convierte en 1 IDR, sin cambiar el valor. economía el verdadero.

Aunque parezca sencillo, el proceso requiere tiempo, planificación cuidadosa y preparación pública para no causar confusión en el terreno.

Lea también: MotoGP Tailandia extiende oficialmente su contrato hasta 2031



En el contexto de la economía nacional, la redenominación se considera parte de la modernización del sistema financiero de Indonesia. Sin embargo, varios partidos creen que esta política debe aplicarse con cuidado.

Respecto a esto, el presidente de la Comisión, Misbakhun, dijo que el gobierno necesita desarrollar una hoja de ruta clara, que incluya las etapas de transición del dinero viejo al dinero nuevo, así como una estrategia de socialización.

Lea también: BI Boss predice que la economía de RI crecerá un 5,3 por ciento en 2026, consulte los indicadores



«Queremos que esta política se implemente con cuidado y no cause perturbaciones en el campo. El enfoque principal es la claridad de las etapas y la preparación de la comunidad», dijo Misbakhun citado por Antara, el jueves 13 de noviembre de 2025.

También enfatizó la necesidad de educación pública, especialmente para las MIPYMES que sentirán el impacto directo de los cambios en los precios nominales. Para garantizar una implementación fluida, Misbakhun propuso que el gobierno, a través del Banco de Indonesia, lleve a cabo una prueba limitada o un proyecto ilot antes de que la redenominación se implemente por completo.

«Lo más importante es que el Banco de Indonesia debe garantizar que la estabilidad de la inflación y el sistema de pagos se mantengan durante el proceso de cambio», dijo.

Misbakhun asegura que la RPD está lista para discutir el Proyecto de Ley (RUU) Redenominación de la rupiaque simplificará la cantidad nominal de dinero de 1.000 IDR a 1 IDR. «En principio, acogemos con satisfacción este plan de redenominación. Estamos dispuestos a discutirlo siempre que todos los aspectos técnicos, la transición y la preparación pública hayan sido cuidadosamente considerados y preparados», dijo.



Crecimiento económico de Indonesia. (Foto ilustrativa)

Añadió que la redenominación tiene el potencial de simplificar las transacciones y el registro financieros, pero requiere una planificación integral para no causar confusión en la comunidad.

Mientras tanto, el director de operaciones (COO) de Danantara, Dony Oskaria, evaluó que el plan de redenominación de rupias no afectaría el clima de inversión en Indonesia. Cree que la política ha pasado por un estudio profundo por parte del gobierno antes de tomar una decisión.