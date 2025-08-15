El plan de fin de guerra de Netanyahu incluye a Israel que mantiene la seguridad en Gaza







Primer ministro Benjamin NetanyahuEl jueves, emitió una declaración que describe los cinco principios para poner fin a la guerra en Gaza en la que el gabinete de seguridad de Israel se estableció en una reunión hace una semana.

Los cinco principios son: Hamas debe ser desarmado, todos los rehenes, los vivos y los fallecidos, deben ser devueltos. «No nos rendiremos en uno solo», declaró Netanyahu. La tira de Gaza debe ser desmilitarizada. Hamas no solo debe ser desarmado, sino que debe asegurarse de que las armas no se producirán en Gaza ni se acumularán de contrabando.

El cuarto será, habrá control de seguridad israelí en el Tira de gazaincluido el perímetro de seguridad. Habrá una administración civil alternativa que no es Hamas ni la autoridad palestina, personas que no educarán a sus hijos para el terrorismo, ni financiarán terrorismo, ni despachan terrorismo. «Estos cinco principios garantizarán la seguridad de Israel. Este es el significado de la palabra ‘victoria'», dijo Netanyahu.

