El PKB prepara cuadros militantes para custodiar y asegurar los votos en las elecciones de 2029

Jacarta – Partido Despertar Nacional (PKB) formó un nuevo organismo autónomo llamado Estandarte de la Nación. Esta agencia se formó para producir cuadros militantes que estén listos para proteger y brindar seguridad. voz PKB en Elecciones 2029.

El presidente general del Consejo del Comando Central (DKP) de Panji Bangsa, Rivqy Abdul Halim, dijo que en el futuro próximo se celebrarán tres agendas principales.

«La primera es la deliberación nacional que se inaugurará el 19 de noviembre de 2025 en la oficina del Partido Despertar Nacional del PPD, a la que si Dios quiere, asistirá el presidente general del Partido del Despertar Nacional del PPD, el presidente del Consejo Syuro del Partido del Despertar Nacional, junto con el Consejo Asesor del Consejo del Comando Central del Despertar Nacional», dijo Rivqy en una conferencia de prensa en la oficina del PPD del PKB, el lunes 17 de noviembre de 2025.

«Y también asistirán todos los administradores del Consejo de Mando Regional de toda Indonesia representados por el Presidente, el Secretario y el Tesorero», continuó.

Aparte de eso, Panji Bangsa también llevará a cabo tres sesiones de formación de instructores en Gowes Village. A este evento asistirán todos los presidentes, secretarios y tesoreros de DKW de toda Indonesia.

«El objetivo es formar nuevos instructores con el nuevo estilo de cuadro Panji Bangsa. Celebraremos el punto culminante del evento el 22 de noviembre en Kampung Goes Depok», dijo.

Luego, habrá un evento culminante en forma de manifestación y la inauguración de los cuadros de Panji Bangsa el 22 de noviembre de 2025. A este evento asistirán todo el Panji Bangsa DKW, así como 5.000 soldados de DKI, Banten y Java Occidental.

Además, Rivqy explicó que Panji Bangsa se formó originalmente en Java Oriental en 2020 bajo el Comando de la Guardia Nacional. Luego, fue inaugurado como nuevo Organismo Autónomo (Banom) en 2025.

Panji Bangsa se formó como respuesta a los desafíos del partido en el futuro, especialmente de cara a las elecciones de 2029.

«El desafío es que hoy queremos formar cuadros militantes de Panji Bangsa. Nuestro objetivo es tener cuadros militantes hasta el nivel del TPS que en 2029 esperan poder custodiar los votos del PKB en los TPS, tanto RT como RW. Tenemos cuadros militantes que no son simplemente crédulos para convertirse en testigos del partido», explicó.