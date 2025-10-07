El piso superior está fundido pero debajo del Santri Salat

Surabaya, vivo – La familia de la víctima colapsó el internado Al KhozinyBuduran, Sidoarjo solicitó que el proceso legal se llevara a cabo junto con los esfuerzos para identificar a las víctimas que aún están en curso.

«Para la familia en este momento está muy devastado. Estamos perdiendo mucho con nuestros hijos», dijo una de las familias de las víctimas, Fauzi, un residente de Madura que vive en Depok, West Java cuando se conoció en el Hospital Bhayangkara en Surabaya, el martes por la noche.

Su hijo Toharul Maulidi (16) Grado 3 de secundaria se convirtió en un sobreviviente. Sin embargo, sus cuatro sobrinos en nombre de Albi, Ubaidillah, Haikal Ridwan y Muzaki Yusuf murieron.

El equipo de SAR evacuó a las víctimas de la Al Khoziny Islamic Boarding School Musala se derrumbó el lunes (29/9)

Cuestionó la condición antes del incidente Pone Al Khoziny colapsadoa saber, por qué todavía hay actividades de lanzamiento de arriba, mientras que a continuación hay estudiantes que están rezando.

«En ese momento había una actividad de ngoror arriba, y debajo había una oración. Bueno, ¿de dónde es el SOP? Destino que hay una violación de la ley allí, hay negligencia humana, debe ser procesado, quien sea. No mires ese estado social, la ley debe ser confirmada», dijo.

Hasta ahora, dijo, la familia no ha tomado medidas legales directamente. Sin embargo, esperaba que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley explorara inmediatamente el caso sin esperar todo el proceso de identificación del cuerpo por completo.

«Por el momento, debemos hablar con la familia. Seguramente los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han reactivo para rastrearlo. Examinar a las partes involucradas allí», dijo.

En esa ocasión, también enfatizó que la familia no quería especular sobre la causa de los eventos sin datos válidos, y solicitó que toda la información que circula aún se refiera a los hechos del campo.

«Cuando hablo, debe basarse en hechos. No dejes que ningún sesgo», dijo.

Mientras tanto, el Hospital Surabaya Bhayangkara ha recibido un total de 62 bolsas para el cuerpo de víctimas del colapso de Al Khoziny Ponpes, Buduran, Sidoarjo, hasta el martes por la tarde.

De estos, 17 cuerpos han sido identificados y presentados a la familia.