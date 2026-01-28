El piloto de vampiros de CBS de los showrunners de ‘Ghosts’ elige a Allegra Edwards

Allegra Edwards se ha unido al elenco de la CBS piloto de comedia “Eternally Yours” en un papel principal, Variedad ha aprendido.

Edwards aparecerá en el piloto junto a los miembros del reparto previamente anunciados Ed Weeks y Jaren Lewison. El espectáculo monocámara fue recogido para pilotar en la emisora ​​​​en julio, mientras que CBS había abierto originalmente una sala de desarrollo para el programa a mediados de 2024. Proviene de Joe Port y Joe Wiseman, quienes desarrollaron la exitosa serie de comedia de CBS “fantasmas.”

El lema oficial de “Eternally Yours” describe el piloto como “Una historia de amor eterna sobre dos vampiros (Edwards, Weeks) que han estado casados ​​durante quinientos años y sus luchas por aceptar al humano (Lewison) que está saliendo con su hija”.

El personaje de Edwards, Liz, se describe además como «esposa, madre, profesora de historia… y vampiro desde 1526 d. C. Liz y Charles, cuyo amor era materia de novelas románticas, ahora están atrapados en el quinto siglo de un matrimonio mundano e interminable. A diferencia de su marido estancado en sus costumbres, Liz quiere crecer y cambiar con los tiempos, y hará lo que sea necesario para arrastrar a Charlies al siglo XXI».

El papel reúne a Edwards con Port y Wiseman, ya que anteriormente apareció en múltiples episodios de “Ghosts” como Donna, un fantasma en un resort del Caribe que es el interés amoroso de Pete (Richie Moriarty). Es conocida por sus papeles en los programas “Upload” y “Briarpatch”, así como por apariciones en programas como el resurgimiento de “King of the Hill”, “Orange Is the New Black”, “New Girl” y “Modern Family”.

Está representada por Innovative Artists Entertainment y OPE Partners.

Port y Wiseman son escritores y productores ejecutivos de “Eternally Yours”. Eric Tannenbaum, Kim Tannenbaum y Jason Wang también son productores ejecutivos. CBS Studios producirá.