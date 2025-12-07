El piloto de Astra Honda gana Asia tres veces seguidas después de encabezar la competencia en ARRC 2025

BuriramVIVA – Dominio de los constructores de PT constructores PT Astra Honda Motor (AHM) con la CBR250RR continúa en las carreras asiáticas, ganando el título más alto durante tres años consecutivos.

Fadillah Arby Aditama logró continuar esta tradición después de desempeñarse de manera brillante y asegurar el título de Campeón Asiático, en la serie final del Campeonato Asiático de Carreras en Carretera (ARRC) 2025 en la clase Asia Production AP250 que se llevó a cabo en Chang International Ciruit, Buriram, TailandiaSábado-domingo, 6-7 de diciembre de 2025.

Arbi, que llegó a Buriram como líder de la clasificación de la clase AP250 a una distancia de 36 puntos de su competidor más cercano, se mostró tranquilo y asegurado punto a punto. En la primera carrera, el sábado 6 de diciembre de 2025, el corredor de Purworejo supo ser consistente y ganar una carrera bastante reñida y al mismo tiempo sellar el título de campeón asiático.

Corredor de AHRT, Fadillah Arbi Aditama.

En la segunda carrera, el domingo 7 de diciembre de 2025, con el título en la mano, Arbi corrió la carrera aún más despreocupada. Había liderado durante varias vueltas y competido con el piloto tailandés, en la última vuelta en la última curva perdió su posición, pero aun así logró subir al tercer puesto del podio.

«Tuve una segunda carrera más agradable y sin preocupaciones. Después de la salida, todo salió bien. Pero en la última curva cometí un pequeño error. Al final, me mantuve a salvo para no caerme y terminé en tercera posición», dijo Arbi cuando se reunió en el Circuito Internacional Chang, Buriram, Tailandia, el domingo 7 de diciembre de 2025.



Fadillah Arbi Aditama, campeona del Campeonato Asiático de Carreras en Ruta 2025 (ARRC). Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

A lo largo de la temporada de carreras de este año, Arbi y la CBR250RR lograron aportar un total de 8 podios en 12 carreras que tuvieron lugar en la clase AP250. Este orgulloso logro para Indonesia le permitió conseguir un total final de 212 puntos.

El colega de Arbi en la misma clase, Davino Britani, tampoco está menos orgulloso. En su primera temporada en esta categoría, el corredor de 16 años ocupó la XX posición en la clasificación final con un total de XX puntos. Sorprendentemente, los dos corredores del Astra Honda Racing Team lograron esta actuación superando a otros corredores que utilizaban motores de mayor cilindrada.

Mientras tanto, en la categoría mayor, Supersport (SS)600, Mohammad Adenanta Putra, que en la serie final tiene la oportunidad de asegurar el título y ganar el título para Astra Honda e Indonesia, también lució impresionante. Aunque no ha ganado el título, se debe agradecer el desempeño y los esfuerzos de Adenanta.