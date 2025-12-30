El piloto de Air India Express se une a la investigación en el caso de asalto al aeropuerto IGI







el fuera de servicio aire india El piloto del expreso acusado de agredir a un pasajero en el aeropuerto internacional Indira Gandhi (IGI) se ha unido a la investigación y está siendo interrogado por la policía de Delhi, dijo un funcionario el lunes. El capitán Virendra Sejwal compareció ante el oficial investigador y cooperó con la investigación, dijo la policía, añadiendo que sus respuestas estaban siendo examinadas a la luz de las pruebas disponibles.

«Si el agente investigador no está satisfecho con su explicación, puede ser arrestado en el caso de agresión», dijo una fuente policial. Un alto oficial de policía dijo que la investigación se está llevando a cabo estrictamente por mérito y en base a las pruebas recopiladas hasta el momento. «Cualquier información que pueda compartirse sin obstaculizar el proceso y el resultado de la investigación se hará pública», dijo un alto oficial de policía.

Anteriormente, el policía de delhi había grabado la declaración detallada del denunciante, Ankit Dewan, y había comenzado a recopilar pruebas materiales en relación con la presunta agresión del piloto en la Terminal 1 del aeropuerto. La policía dijo que llamaron a Dewan para registrar su declaración, recopilar pruebas y someterse a un examen médico. Las autoridades dijeron que continúan grabando las declaraciones de todas las personas relevantes y examinando las pruebas materiales.

Se están recopilando y examinando imágenes de CCTV de múltiples cámaras instaladas dentro y alrededor del área de seguridad de la Terminal 1 para reconstruir la secuencia de los eventos, agregó la policía. «La investigación se encuentra en una fase preliminar. Se están examinando las imágenes de las cámaras de seguridad de la terminal y se están reuniendo otras pruebas pertinentes», había dicho anteriormente un agente, añadiendo que el acusado sería interrogado a su debido tiempo.

Se ha registrado una FIR en virtud de los artículos 115 (causar daño voluntariamente), 126 (retención indebida) y 351 (intimidación criminal) del Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) tras una denuncia presentada por Dewan vía correo electrónico. El caso se refiere a un presunto incidente ocurrido el 19 de diciembre cerca del control de seguridad de la Terminal 1, donde Dewan afirmó haber sido agredido físicamente por Sejwal, quien estaba fuera de servicio en ese momento y viajaba como pasajero.

Según el denunciante, el altercado comenzó después de que él se opusiera a que algunos miembros del personal de la aerolínea supuestamente se saltaran la cola en el control de seguridad. Dewan alegó que el piloto abusó de él y lo agredió en público, causándole lesiones y traumatizando a su hija de siete años, que presenció el incidente. En una declaración posterior, Dewan dijo que una tomografía computarizada había confirmado una fractura desplazada de su hueso nasal izquierdo.

Air India Express ha dicho que está al tanto del incidente que involucra a uno de sus empleados y que el pilotoque en ese momento viajaba en otra aerolínea, ha sido apartado de sus funciones oficiales con efecto inmediato en espera de una investigación interna.

