El pilar de Indra Sjafri en la selección nacional de Indonesia, Dallen Doke, se retira a los 28 años

VIVA – Una decisión sorprendente proviene de un exjugador Selección Nacional de Indonesia sub-22, Dallen Doke. A una edad que todavía se considera productiva para un futbolista profesional, el lateral derecho optó por cerrar su carrera en la cancha con 28 años.

Lea también: Judika compone la canción ‘Solía ​​ser una vergüenza’ para Shin Tae-yong, expresando el sentido de pérdida



Puede que el nombre de Dallen Doke no siempre esté en el centro de atención, pero alguna vez fue una parte importante de la selección nacional sub-22 de Indonesia. Indra Sjafri en 2019. Después de estar fuera de circulación durante mucho tiempo desde principios de 2024, Dallen finalmente anunció públicamente que su largo recorrido en el mundo del fútbol había terminado.

Dallen Doke es conocido como un jugador con bastante experiencia a nivel de clubes en Indonesia. Ha jugado para varios equipos de la Liga de Indonesia, desde Bali United en el período 2018-2020, luego Persita Tangerang (2020-2022), PSM Makassar (2022-2023), hasta RANS FC en la temporada 2023-2024.

Lea también: La votación de los premios PSSI 2026 comienza el 6 de enero, Jay Idzes y Rizky Ridho luchan por el voto público, vea cómo votar



El RANS FC fue el último club que defendió antes de quedarse finalmente sin club desde enero de 2024. Desde entonces, apenas se ha sabido nada del lateral nacido el 2 de enero de 1998, hasta que finalmente apareció con un anuncio bastante emotivo a través de las redes sociales.

A través de su cuenta personal de Instagram, @dallendoke5, Dallen reveló que la decisión de retirarse no fue fácil. Dijo que su trayectoria de 18 años en el mundo del fútbol lo había moldeado, tanto como jugador como como persona.

Lea también: Más popular: Competencia de valor de mercado entre Persib y Ratchaburi, la apretada agenda de la selección nacional de Indonesia en 2026



«Después de 18 años en el fútbol, ​​cierro un capítulo importante en mi vida. Este ha sido un viaje que me ha marcado y me ha regalado momentos inolvidables», escribió Dallen, citado el viernes 2 de enero de 2026.

Destacó que esta decisión fue tomada con total consideración, además de un sentimiento de orgullo porque sintió que había dado sus mejores habilidades durante su carrera.

«Esta no es una decisión fácil, pero estoy orgulloso porque sé que he dado lo mejor de mí. El fútbol me ha dado recuerdos extraordinarios, lecciones valiosas y grandes personas en el camino», continuó.

Dallen también expresó su agradecimiento a sus compañeros, entrenadores, personal y aficionados que lo han acompañado en varios clubes.

«Gracias a todos los compañeros, entrenadores, personal y aficionados por su confianza y apoyo. Hicieron que este viaje fuera especial», escribió.

Curiosamente, el anuncio de su retiro se hizo justo un día antes de cumplir 28 años. Al cerrar su carga, Dallen pareció dar una señal de que habría una nueva etapa en su vida después del fútbol.