El pico de reflujo de Nataru se prevé para el 3 de enero, Metro de la Policía comienza a organizar la ingeniería de tráfico

Jacarta – La Dirección de Tráfico de Polda Metro Jaya ha comenzado a preparar un plan de ingeniería de tráfico para anticipar flujo inverso finalizado día festivo largo Natal Y Año Nuevo (nataru).

Esta medida se tomó para garantizar la fluida movilidad de las personas que regresan a Yakarta y sus alrededores. El jefe de la Sección de Operaciones de la Dirección de Tráfico de Polda Metro Jaya, el comisionado de policía Robby Hefados, dijo que estos preparativos se realizaron después predicciones Se espera que el flujo máximo de retorno ocurra el 3 de enero de 2026.

«La información sobre el flujo máximo de retorno se pronosticará el 3 de enero», dijo Robby a los periodistas el sábado 27 de diciembre de 2025.

Robby explicó que hasta ahora se ha observado que las condiciones de flujo de tráfico en la zona de Yakarta y sus alrededores son relativamente fluidas. Esto se debe a que la mayoría de las personas se han ido a sus lugares de origen o a sus destinos de regreso a casa.

«Ayer el pico se produjo el 24 de diciembre, que fue el último día que nuestra gente trabajó en la oficina, y la implementación del trabajo desde cualquier lugar», dijo.

Añadió que, en el pico del flujo de regreso a casa el 24 de diciembre, se produjo un aumento de vehículos en varias direcciones principales, como Java Oriental, Puncak Bogor y el puerto de Merak. Sin embargo, el número de vehículos todavía se considera inferior al del mismo período de 2024.

«Así que todavía podemos manejarlo, todavía podemos cruzarlo, la gente todavía puede atravesarlo sin problemas», dijo.

La Dirección de Tráfico de Polda Metro Jaya asegura que continuará monitoreando la evolución del flujo de tráfico y preparará medidas regulatorias para mantener la tranquilidad y la seguridad de los usuarios de la carretera durante el período de reflujo durante las vacaciones de Navidad.

Anteriormente se informó que durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo de 2026, el flujo de tráfico de vehículos hacia la ciudad de Bandung y sus alrededores comenzó a aumentar desde el sábado 20 de diciembre de 2025. Se observó un aumento en el volumen de vehículos en varias puertas de peaje principales, especialmente en las que conducen a Bandung y sus alrededores.

Según los datos del sábado por la tarde, hubo un aumento en el tráfico en la puerta de peaje principal de Kalihurip hacia Bandung. Se registró que el volumen de vehículos aumentó un 13,41 por ciento en comparación con las condiciones normales, especialmente durante el movimiento de Kalijaga 2 a Kalijaga 1.

Mientras tanto, en el peaje de salida de Cileunyi, que sirve a los vehículos que se dirigen a Nagreg, Rancaekek y sus alrededores, el flujo de tráfico también ha aumentado de manera bastante significativa. Hasta el turno 1 (mañana a tarde), el incremento se registró en 16,45 por ciento.