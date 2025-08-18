El pico de las largas vacaciones del aniversario de la República de Indonesia, 145 mil boletos de tren se agotó

Yakarta, Viva – Pt Kereta API Indonesia (Persero) Alias Pt kai Informe sobre el aumento de pasajeros en el flujo de retorno vacaciones largas RI 80 aniversario. Donde hasta el lunes 18 de agosto de 2025, había 145,959 boletos o el 85.89 por ciento de la capacidad total del asiento provista vendido.

La vicepresidenta de relaciones públicas de Kai (vicepresidente), explicó Anne Purba, el número seguirá creciendo porque la venta de entradas continuará hasta las 24.00 WIB de esta noche.

«Acumulativamente, Kai ha vendido 629,504 boletos o el 93.03 por ciento de la capacidad total de los escaños que alcanzan 676,666 escaños en el período 15-18 de agosto de 2025», dijo Anne en su declaración el lunes 18 de agosto de 2025.

La actividad del tren transporta bienes. (Doc Kai North Sumatra) Foto : Viva.co.id/bs putra (Medan)

Él dijo que la movilidad de la comunidad en el período de vacaciones fue muy ayudada por la presencia del tren de obligación del servicio público (PSO). Este servicio asequible es una forma de apoyo gubernamental a través del DJKA del Ministerio de Transporte.

«Para que las personas puedan disfrutar de un viaje cómodo con tarifas amigables», dijo Anne.

Explicó que la ocupación que excedió el 100 por ciento ocurrió debido a patrones dinámicos de viaje de pasajeros. Muchos pasajeros suben y bajan a varias estaciones a lo largo de la ruta, para que un asiento pueda ser utilizado por más de un pasajero en un día.

«Kai también apeló a las personas que todavía están buscando boletos de backflow para realizar inmediatamente un pedido a través del acceso de Kai Solicitud, el sitio web oficial Booking.kai.id o el canal oficial de socios para las ventas de entradas de Kai», dijo.

Aquí hay 10 de los trenes PSO más populares en el período 15-18 de agosto de 2025:

1. KA 271 (Relación Airlangga Ka Surabaya Pasar Turi – Pasarsen): 8.898 clientes (ocupación 262.32 por ciento)

2. KA 272 (Relación de tren Airlangga Pasarsen – Surabaya Pasar Turi): 8,731 clientes (ocupación 257.40 por ciento)

3. KA 278 (Ka Sri Tanjung Relation Lempuyangan – Ketapang): 6,460 clientes (ocupación 217.65 por ciento)

4. KA 277 (Ka Sri Tanjung Relation Ketapang – Lempuyangan): 6,448 clientes (ocupación 217.25 por ciento)

5. KA 282 (Bengawan Ka Pasarsenen – Relaciones Purwosari): 5,163 clientes (ocupación 135.30 por ciento)

6. KA 297 (Relación de Probowangi KA Surabaya Gubeng – Ketapang): 5,067 clientes (ocupación 199.17 por ciento).

7. KA 274 (Kahuripan Kiaracondong Relations – Blitar): 4,960 clientes (ocupación 167.12 por ciento).

8. KA 298 (Probowangi Ka Ketapang – Relaciones Gubeng de Surabaya): 4,913 clientes (ocupación 193.12 por ciento).

9. KA 273 (Kahuripan Relations Blitar – Kiaracondong): 4.871 clientes (ocupación 164.12 por ciento).

10. KA 281 (Bengawan Purwosari Relation Train – Pasarsen): 4,852 clientes (ocupación 127.15 por ciento).