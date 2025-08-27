El pico de la disputa de Pratama Arhan-Azizah Salsha se produjo después de que sobresalía la cuestión de una aventura con Salim Nauderrer

VIVA – Divorcio Pratama Arhan Y Azizah salsha Ahora cosecha el foco público. En lugar de arrepentirse, no pocas personas que realmente apoyan que el futbolista del equipo nacional indonesio puso fin a su relación con la celebridad Azizah Salsha.

No sin razón, el propio Azizah Salsha estuvo involucrado en el tema de la infidelidad varias veces con otros hombres que supuestamente hicieron que el hogar no fuera armonioso.

Tras la decisión del Tribunal Religioso de Tigaraksa Tangerang el lunes 25 de agosto de 2025, una decisión divorciado Supuestamente perteneciente a Pratama Arhan y Azizah Salsha se filtró a las redes sociales. El archivo está generalizado después de ser compartido por la cuenta TikTok @eksstoryDumps.

En la carga del archivo de decisión, se explicó que el hogar de Pratama Arhan y Azizah Salsha comenzaron a vacilar en enero de 2024. Ambos fueron sospechosos de ser luchando con cariño y difíciles de reconciliarse.

«La comunicación entre el peticionario y el encuestado no está bien. El encuestado nunca ha escuchado las palabras del peticionario, no obedientes, y no en la misma dirección, lo que resultó en una disputa continua», escribió la demanda, citada el miércoles 27 de agosto de 2025.

Entonces, no es solo un problema de comunicación que desencadena las disputas, sino la diferencia en la visión y la misión que se llama peor. En el contenido del archivo, se dice que Pratama Arhan y Azizah Salsha alcanzaron el conflicto más popular en su hogar en septiembre de 2024.

En ese momento, Pratama Arhan y Azizah Salsha finalmente eligieron separar la casa hasta que finalmente se divorciaron en 2025.

«En septiembre de 2024 fue el pico de una pelea entre el peticionario y el demandado que ocurrió, lo que causó que el solicitante y el demandado separaran la Cámara hasta ahora. El solicitante dejó al demandado, de modo que desde entonces el peticionario y el encuestado ya no estaban relacionados como el esposo y la esposa», continuó la demanda.

A juzgar de regreso, el tema de Azizah Salsha y el asunto de Salim Nauderrer sobresaliendo justo en su primer aniversario de bodas, agosto de 2024. Esto fue demolido por una celebridad Rachel Ven quien era entonces un ex amante de Salim.

La tensión entre Rachel Ven y Azizah Salsha es cada vez más visible cuando se sabe que los dos dejan de seguir las cuentas de Instagram. Esto se suma al calor de los rumores que circulan en las redes sociales.

Rachel Ven no dudó en revelar cosas que condujeron a la aventura de Azizah Salsha y Salim Nauderrer, ya que supuestamente los dos se habían quedado en uno de los hoteles de lujo. Rachel Ven también subió evidencia de conversación con Pratama Arhan, quien aparentemente ya conocía el problema de su esposa.

Se concluyó que la cuestión del asunto de Azizah Salsha y Salim Nauderrer sobresalía aproximadamente un mes antes de que la celebridad estuviera cada vez más en conflicto con Pratama Arhan. Se cree que este es un desencadenante de la grieta del hogar que los hace a menudo peleados para decidir separar la casa.

Pero no se detuvo allí, el presunto Azizah Salsha regresó cerca de su ex lover, Philo Paz Armand, también en el centro de atención a principios de este mes. Se sabe que ambos juegan a Padel juntos e incluso toman fotos en el mismo marco.