





La economía india creció un 7,8 por ciento en abril-junio, la más alta en cinco trimestres, antes de la disruptiva A NOSOTROS Se impusieron aranceles.

El crecimiento del PIB en el primer trimestre del año fiscal en curso se debió principalmente a una buena muestra por parte del sector agrícola, según los datos del gobierno.

India sigue siendo la economía principal de más rápido crecimiento, ya que el crecimiento del PIB de China en el período de abril-junio fue del 5,2 por ciento.

El PIB más alto anterior crecimiento fue del 8,4 por ciento en enero-marzo de 2024, según los datos.

El sector agrícola registró un crecimiento del 3.7 por ciento, frente al 1,5 por ciento en el período de abril-junio de 2024-25, según los datos de la Oficina Estadística Nacional (NSO) publicadas el viernes.

Sin embargo, fabricación El crecimiento del sector aumentó marginalmente al 7,7 por ciento en el primer trimestre del año fiscal 2016 en comparación con el 7,6 por ciento en el período del año anterior.

A principios de este mes, el Banco de la Reserva de la India había proyectado un crecimiento real del PIB para 2025-26 al 6.5 por ciento, con Q1 al 6.5 por ciento, Q2 al 6.7 por ciento, Q3 al 6.6 por ciento y Q4 al 6.3 por ciento.

